סרטון המציג את השופט נאטהן ג'יי. מילירון מאבד את עשתונותיו מול איש צוות טכני עורר סערה ברשתות החברתיות | האירוע מצטרף להאשמות קודמות נגד השופט בדבר התנהגות שאינה הולמת ותלונה על התעללות בסמכות | התיעוד שישאיר אתכם פעורי פה (חדשות)
אירוע חריג בטקסס: השופט הפדרלי הורה על פסילת המשפט נגד תשעה נאשמים במארב אלים לעבר כוחות הביטחון • הסיבה: עורכת הדין הופיעה לבחירת המושבעים עם חולצה הנושאת סמלים פוליטיים • השופט: "מקרה חסר תקדים בהיסטוריה המשפטית" (משפט, בעולם)
ממשל טראמפ הורה לסגור את המרחב האווירי של אל פאסו שבטקסס במשך עשרה ימים, בהחלט חריגה ומסתורית המעוררת סימני שאלה ברחבי ארצות הברית | המרחב נסגר לחלוטין לתנועת מטוסים אזרחיים, צבאיים ואף מסוקים משטרתיים ורפואיים - מהלך חריג ביותר שלא היה מאז אירועי ה-11 בספטמבר (תעופה)
סופת שלגים חריגה הכתה באזורים נרחבים בארצות-הברית, וגבתה עד כה שבעה הרוגים ומאות אלפים ללא חשמל | המשמר הלאומי נפרס באזורים בהם הוכרז מצב מיוחד | בדרום ארה"ב נרשמו טמפרטורות הנמוכות בכ-20 מעלות מהממוצע העונתי | אלפי טיסות בוטלו בעקבות מזג האוויר החריג (חדשות, בעולם)
מחקר חדש חושף כי ציורי הסלע הענקיים בקניוני לואור פקוס במערב טקסס - ציורים שהיו חידה סתומה במשך שנים - נוצרו באירועים טקסיים מרוכזים לפני אלפי שנים, ומציג מסורת אמנותית־טקסית רציפה שנמשכה כ־4,000 שנה והשפיעה על תרבויות אינדיאניות ומסואמריקניות מאוחרות יותר (בעולם)
צעירה אמריקנית מטקסס, ולנטינה גומז בת ה-26, שמתמודדת לקונגרס האמריקני, פרסמה סרטון שבו היא מציתה את הקוראן ומצהירה כי בכוונתה "לשים סוף לאיסלאם" במדינתה | המעשה עורר סערה חריפה בעולם המוסלמי, ובכיר חות'י האשים אותה בקשרים עם "הלובי הציוני" ואף תקף את ארה"ב על יחסיה עם ישראל | גומז מתמודדת על מושב בקונגרס האמריקני ונחשבת מועמדת שולית שנוקטת בפרובוקציות - ולא בפעם הראשונה (בעולם)
אזור דרום ארצות הברית מתמודד בימים האחרונים עם מספר מקרי שיטפונות עזים | הלילה דווח על לפחות שלושה נעדרים בעיירה רואידוסו, הסמוכה לגבול שבין ניו מקסיקו וטקסס, בשל גשמי מונסון שגרמו לשיטפונות | גשמי המונסון היו כה עזים עד שבית שלם נסחף במורד הזרם (בעולם)
מספר ההרוגים בשיטפונות הקטלניים בטקסס עלה ל-81, כאשר כוחות החילוץ וההצלה נאבקים לאתר את הנערות ששהו במחנה קיץ | למרות התקוות, בטקסס אומרים כי הסיכויים לאתר אותן כשהן בחיים - נמוכים עד לא קיימים (חדשות, בעולם)