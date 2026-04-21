בית משפט פדרלי לערעורים במחוז החמישי אישר חוק בטקסס המחייב בתי ספר ציבוריים ברחבי המדינה להציג את עשרת הדיברות. הפסיקה התקבלה לאחר שבית המחוקקים בראשות הרפובליקנים בטקסס אישר את החוק, במהלך שמטרתו לשמר את המורשת המוסרית של ארצות הברית.

הארגון 'Texas Values', שהגן על החוק בבית המשפט, הגדיר את הפסיקה כ'אחד מניצחונות חופש הדת החשובים ביותר עבור טקסס בהיסטוריה המפוארת שלנו'. נשיא הארגון, ג'ונתן סאנץ, הבהיר כי 'טקסס ממשיכה להוביל את האומה בהגנה על חופש הדת ועל האמת החוקתית כאחד'.

סאנץ הוסיף והדגיש כי 'פסיקת היום מאשרת שמדינתנו יכולה לכבד את המורשת המוסרית העומדת בבסיס מערכת המשפט שלנו מבלי להפר את התיקון הראשון לחוקה'. לדבריו, 'החלטה זו מבהירה כי הכרה ביסודות ההיסטוריים של חוקינו אינה רק מותרת - היא עולה בקנה אחד לחלוטין עם החוקה'.

החוק עורר ויכוח ציבורי נרחב בטקסס, כאשר תומכיו טוענים כי עשרת הדיברות מהווים חלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית והמשפטית של ארצות הברית. מנגד, מתנגדים לחוק טענו כי הצגת עשרת הדיברות בבתי ספר ציבוריים עלולה להפר את עקרון הפרדת הדת והמדינה.

בית המשפט לערעורים דחה את הטענות נגד החוק וקבע כי הצגת עשרת הדיברות אינה מהווה כפייה דתית, אלא הכרה בערכים היסטוריים שעליהם נבנתה מערכת המשפט האמריקנית. הפסיקה צפויה להשפיע על מדינות נוספות בארצות הברית השוקלות חקיקה דומה.

יצוין כי טקסס נחשבת למדינה שמרנית המובילה מהלכים שונים לשימור ערכים מסורתיים במערכת החינוך. החוק החדש מצטרף לצעדים נוספים שננקטו במדינה בשנים האחרונות, ביניהם הגבלות על תכנים חינוכיים שנויים במחלוקת והדגשת חינוך לערכים.

ארגון 'Texas Values' ציין כי ימשיך לפעול למען חופש הדת והשמירה על הערכים המסורתיים במערכת החינוך הציבורית. הארגון הביע תקווה כי הפסיקה תשמש תקדים למדינות נוספות המבקשות לשמר את המורשת המוסרית והתרבותית של ארצות הברית.

לצד החוק החשוב שאושר בארצות הברית, וברוח יום העצמאות בו אנו נמצאים, נזכיר כי לצערנו במערכת החינוך הישראלית עדיין ישנם מאות אלפי ילדים המתחנכים במנותק ממורשתם ומיהדותם.