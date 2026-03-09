לפי דיווח מאיראן בתי ספר סמוך למוסד הנשיאות וללשכת המנהיג נסגרו הבוקר במפתיע והתלמידים הוחזרו לבתיהם באמצעות הסעות | עוד צוין כי בלילה שלפני כן, בסביבות השעה 23:00, נרשמה נוכחות רחבה של אמבולנסים, משטרה וכוחות מיוחדים באזור (בעולם)
הנהלת בתי הספר הציבוריים של מחוז לודון בווירג’יניה קיימה ישיבת הכשרה ביטחונית סגורה, שבמהלכה דימו עשרות שחקנים תרחיש של “פעילות טרור” מצד הורים | השחקנים ישבו באולם כפי שהורים יושבים בדרך כלל בישיבות מועצה, ואז פרצו בצעקות, ריצה ובהלה | כך הגיבה דוברות הנהלת בתי הספר (מעניין)
דינר מיוחד נערך במונסי לטובת מוסדות החינוך לבנות של חסידות צאנז קלויזנבורג | במרכז המעמד, הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא דברי קודש בפני הנגידים. לאחר דברות הקודש, זכו התורמים הנכבדים שהשתתפו בדינר לעבור בזה אחר זה בפני הקודש, לקבלת ברכה אישית מהאדמו"ר, וכן תשורה נאה יוקרתית - כלי מהודר עשוי כסף טהור המיועד לדבש, לקראת חודש תשרי (חסידים)
אירוע דקירה התחרש היום בבית ספר בעיר ניס שבצרפת, כאשר אדם חמוש בסכין ולבוש במדי קרב נכנס למוסד החינוכי והחל לדקור תלמידים ואנשי צוות | מורה אחת נפצעה ומצבה מגדר קשה, תלמידה נפצעה באורח קל | המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע (בעולם)
מורים ותלמידים יהודים ברוקלין הביעו תסכול בעקבות תליית דגל פלסטין במסדרון הראשי במשך חודשים | יו"ר איחוד המורים היהודיים פנה למנהל בדרישה להסירו, אך לא נענה | משרד החינוך העירוני טען כי מדובר בתצוגה רב-לאומית, אך נמנע מלהשיב האם דגל ישראל נכלל בה | לטענת המורים, מיקום הדגל מעניק לו מעמד פוליטי מובהק, וההתעלמות מהפניות נתפסת כזלזול בתחושות היהודים בקמפוס (בעולם)
הילדים שלנו לומדים הרבה לפני שהם פוגשים את המורה הראשון בחייהם, והרבה אחרי הצלצול האחרון | דרך האופן שבו אנו מגיבים לאכזבה, מתייחסים לאנשים חלשים, מדברים על כסף או מתמודדים עם ויכוח - אנחנו מלמדים אותם שיעורי חיים שאין להם מבחן בסוף השנה אך חשיבותם היא לאין ערוך | מחקרים עדכניים מגלים עד כמה סגנון ההורות, הדינמיקה בבית והשיחות הקטנות סביב השולחן מעצבים את אישיות הילד, את המוטיבציה שלו ללמוד ואף את יכולותיו החברתיות (פסיכולוגיה)
בישראל נערכים לחזרה מלאה לשגרה החל כבר ממחר. במידה ולא תהיינה התפתחויות חריגות בזירה האיראנית, הרי שהישראלים יוכלו לחזור כבר מחר לחיים רגילים, הילדים גם הם - יחזרו לבתי הספר, אולם בחזרה שתהיה ככל הנראה הדרגתית (חדשות)
סוער בתיכון הפופולרי בלב השרון, מורה ותיק תועד כשהוא מוריד בגסות שלט שבו נכתב "אני מניח תפילן כי אני יהודי" | הסרטון עורר שיח סוער ברשת, כאשר גולשים רבים זעמו על מה שתיארו כפגיעה בחופש הדת של תלמידים במרחב הציבורי ( בארץ, יהדות)