שניים נעצרו לאחר פרסום מודעת אבל שקרית על נער מבאר יעקב

משטרת ישראל עצרה שני חשודים בחשד לפרסום מודעת אבל שקרית על נער בן 13 מבאר יעקב. לפי החשד, השניים הפיצו את המודעה עם הכותרת "יהי זכרו ברוך" במטרה לפתוח בחרם כלפי הנער.

האירוע המזעזע עורר סערה בקרב הורי בית הספר והנהלתו, שהוציאה הודעה חריפה בעקבות המקרה. "אתמול נחצה גבול וקרה מקרה מזעזע של הפצת מודעת אבל שקרית על מוות של אחד מילדי בית הספר", נכתב בהודעת הנהגת ההורים. פעילות משטרתית נרחבת בבית הספר בתגובה לאירוע החמור, הגיעו שוטרי תחנת רמלה לתיכון שבו לומד הנער. השוטרים שוחחו עם הילדים וליוו את הנער עד לכניסתו לכיתה, במטרה להעניק לו תחושת ביטחון ולהבהיר כי המשטרה עומדת לצידו. גל תגובות מחרידות ברשת על פטירת הבחור שפיגל ז"ל משה כץ | 12:30 לאחר מכן, קצין הנוער פקד ספי לובר, יחד עם רכזת המניעה רס"ל ירין קבסה, הרצו בפני כלל התלמידים על חומרת האירוע, הפן הפלילי שבו וההשלכות כלפי הנערים הפוגעים. ההרצאה נועדה להדגיש את חומרת השימוש ברשתות החברתיות לפגיעה באחרים ואת המחיר המשפטי שעלול לנבוע מכך.

קריאה להורים: "עצרו הכל ודברו עם ילדיכם"

הנהגת ההורים של בית הספר פנתה בקריאה דרמטית להורים בעקבות האירוע. "אנחנו לא נהדהד את המודעה אבל אנחנו רוצים להביע את תמיכתנו בילד ובמשפחתו", נכתב בהודעה. "הנושא בטיפול המשטרה וצוות בית הספר".

ההנהגה הוסיפה וביקשה מההורים: "אנחנו רוצים לבקש מכם לעצור הכל ולדבר כל אחד וביתו ואל משפחתו וילדיו ולעזור לנו למגר את האלימות המזעזעת הזו. אלימות שכזו לא תהיה חלק מבית הספר ומהקהילה שלנו ואנחנו נתמוך בכל החלטה משמעתית שינקטו כדי למגר את התופעה".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי אלימות בבתי ספר שעלו לכותרות בתקופה האחרונה, ומעורר שאלות קשות על התנהלות התלמידים ברשתות החברתיות ועל הצורך בחינוך לשימוש נכון בפלטפורמות הדיגיטליות.