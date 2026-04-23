החשוד כמחבל גילה לחיילים: זה מה שמתחבא בתוך בית ספר קרוב

פעילות משותפת של לוחמי מג"ב איו"ש, כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי הובילה השבוע לחשיפת מצבור משמעותי של אמצעי לחימה שהוטמן בתוך מוסד חינוכי בכפר בית אומר שבחטיבת עציון.

המבצע החל כפעילות ממוקדת למעצר חשוד המעורב בטרור עממי ויידוי מטענים לעבר היישוב הסמוך כרמי צור, אך התפתח לחשיפת תשתית חבלנית שמוקמה בלב המרחב האזרחי של הכפר.

במהלך המעצר, הודה החשוד בפני הכוחות כי בבית הספר המקומי הוסתרו אמצעי לחימה שונים ואף הביע נכונות להסגירם. עם קבלת המידע, פשטו הלוחמים על מתחם בית הספר וביצעו סריקות נרחבות במבנה ובחצר.

בתיעוד מהמקום, נראים הלוחמים מטפסים באמצעות סולמות ומפלסים את דרכם בין סבך צמחייה בתוך שטח המוסד, שם אותרו מקומות המסתור ששימשו את המחבלים.

בחיפוש הקפדני נחשפו תשעה מטעני חבלה מאולתרים בדרגות מוכנות שונות, לצד נשק ארוך מאולתר וציוד צבאי רב. בין היתר נתפסו במקום סט מדים מלא, קסדה צבאית, נעליים וכפפות טקטיות, מסכת פנים וציוד המשמש להפרות סדר, דוגמת רוגטקה ומטפים. בנוסף, הכוחות איתרו קופסת חומר נפץ בתפזורת שנועדה לייצור מטענים נוספים, רימון הלם וסכין.

כלל אמצעי הלחימה והציוד הצבאי הוחרמו על ידי הכוחות והועברו לטיפול הגורמים הרלוונטיים. החשוד שנעצר הועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי, שם ינסו החוקרים להבין האם קיימים מצבורים נוספים במרחב והאם הציוד שנתפס היה אמור לשמש להוצאת פיגועים בטווח הזמן המיידי.

במערכת הביטחון מדגישים כי הפעילות הממוקדת מול מיידי המטענים והחשודים בטרור תימשך ככל שיידרש כדי להבטיח את שלומם של תושבי האזור.