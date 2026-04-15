תלמיד פתח באש לעבר שתי כיתות בבית ספר לחטיבת ביניים בדרום מזרח טורקיה, הרג ארבעה בני אדם ופצע כ-20 נוספים, כך מסר גורם רשמי. מדובר באירוע שהוא הירי השני מסוג זה במדינה בתוך יומיים.

התלמיד, שנהרג גם הוא במהלך האירוע, הגיע לבית הספר כשהוא חמוש בכלי נשק שלפי ההערכות היו שייכים לאביו, שוטר בדימוס. היורה נשא עמו חמישה כלי ירייה ושבע מחסניות. "הקורבנות כללו מורה ושלושה תלמידים", ציין מושל מחוז קהרמאנמרש, מוקראם אונלואר, והוסיף כי לפחות ארבעה מהפצועים נמצאים במצב קשה. המניע למתקפה עדיין אינו ברור. האירוע התרחש יום בלבד לאחר שמקרה ירי אחר זעזע את המדינה, כאשר 16 בני אדם, רובם תלמידים, נפצעו מירי שביצע תלמיד לשעבר בבית ספר תיכון במחוז הסמוך שאנליורפה. התוקף באותו מקרה שם קץ לחייו לאחר הירי. הורים רבים מיהרו להגיע לבית הספר לאחר ששמעו על המתקפה, כך דיווח ערוץ הטלוויזיה NTV, שהוסיף כי המשטרה פרסה כוחות ואבטחה את האזור סביב המוסד החינוכי. עד לשבוע זה, אירועי ירי בבתי ספר נחשבו לנדירים בטורקיה.