טראמפ מאיים: "נפוצץ כל מי שיתקרב לאורניום המועשר"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (ראשון) הצהרה חריפה בנוגע לאורניום המועשר האיראני שנותר קבור תחת ההריסות בעקבות התקיפות האמריקאיות. על פי דבריו, כוח החלל של ארצות הברית ימשיך לפקח על האתרים ההרוסים, וכל ניסיון להתקרב אליהם יזכה לתגובה צבאית מיידית.

"אנחנו נפקח על האורניום המועשר של איראן שקבור תחת ההריסות, וכוח החלל של ארצות הברית ישמור עליו", מסר הנשיא. "אם מישהו יתקרב לאורניום המועשר של איראן שקבור תחת ההריסות, אנחנו נדע על כך ונפוצץ אותו".

בהודעתו המלאה כתב טראמפ: "איראן מובסת מבחינה צבאית וייתכן שהם לא מבינים זאת, אבל אני חושב שהם מבינים. לעולם לא נוכל לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. לאיראן אין צי, אין חיל אוויר ואין נשק נגד מטוסים".

​עוד כתב נשיא ארצות הברית "חיסלנו שלוש שכבות של ההנהגה האיראנית, אבל אני מאמין שאנו מתמודדים עם אנשים המחזיקים בסוג מסוים של כוח. אם נעזוב היום, יידרשו לאיראן 20 שנה כדי לשקם את יכולותיה. איראן הובסה, אך זה לא אומר שהיא חוסלה לחלוטין. אנחנו יכולים לפעול צבאית נגד איראן במשך שבועיים נוספים ולתקוף את כל היעדים שהוגדרו. יש לנו יעדים מסוימים ששאפנו להשיג באיראן, וייתכן שהשלמנו כ-70% מהם".

פרטים חדשים ומפתיעים על התשובה האיראנית שעוררה את זעמו של טראמפ ישראל גראדווהל | 22:26

ההצהרה מגיעה בעיצומו של משא ומתן עקיף בין וושינגטון לטהראן, כאשר הממשל האמריקאי ממתין לתשובה הרשמית של איראן להצעה האמריקנית. כידוע, איראן העבירה דרך פקיסטן את תגובתה הרשמית, אך תוכן התשובה טרם פורסם באופן מלא.

טראמפ הבהיר כי בניגוד לפרשנויות שונות, המבצע הצבאי נגד איראן טרם הגיע לסיומו. "לא אמרתי שהמבצע הצבאי נגד איראן הסתיים", הדגיש הנשיא, תוך שהוא משאיר את כל האופציות על השולחן.

המתיחות במפרץ הפרסי מסלימה

האיומים האמריקאיים מגיעים על רקע המשך ההסלמה הביטחונית במפרץ הפרסי. איחוד האמירויות דיווחה הבוקר על יירוט שני כטב"מים איראניים, בהמשך לסדרה ארוכה של איומים אוויריים. על פי הנתונים הרשמיים, מערכות ההגנה האמירתיות התמודדו עד כה עם 2,845 איומים אוויריים מאז תחילת ההסלמה.

במקביל, משמרות המהפכה האיראניות פרסמו אזהרה חריפה, לפיה כל תקיפה נגד מכליות הנפט והספינות המסחריות האיראניות תוביל למתקפה אלימה נגד מרכזים אמריקאיים באזור. האיום מגיע על רקע המצור הימי שמטילה ארצות הברית על איראן והמשבר הכלכלי החמור שפוקד את המשטר בטהראן.

פקיסטן ממשיכה כמתווכת מרכזית

על פי הדיווחים, פקיסטן ממשיכה למלא תפקיד מרכזי כמתווכת בין וושינגטון לטהראן. איסלמבאד מעבירה הודעות ומסמכים בין שני הצדדים במאמץ למנוע הסלמה נוספת, כאשר הפערים בין הצדדים עדיין נותרו משמעותיים.

גורמים המעורים במגעים מעריכים כי הימים הקרובים יהיו מכריעים לגורל המשא ומתן. השילוב בין לחץ צבאי מקסימלי לבין מגעים דיפלומטיים מאפיין את האסטרטגיה האמריקאית, כאשר טראמפ ממשיך להפעיל לחץ פסיכולוגי על המשטר בטהראן.