חברי הכנסת צבי סוכות, לימור סון הר מלך ואבי מעוז עורכים ביקורי תמיכה בבצלאל זיני, אחיו של האלוף דוד זיני. זיני נאשם בניצול תפקידו הלוגיסטי להברחת סיגריות לרצועת עזה תמורת מאות אלפי שקלים במלחמה (פוליטי)
לצד המינוי השנוי במחלוקת, הודיעה יו"ר הוועדה הנכנסת על יעד דרמטי: "נפעל ליציאת ישראל מארגון הבריאות העולמי" • עוד בתוכנית: צמצום פערי פריפריה וטיפול בהלומי קרב • מנגד, פרופ' חגי לוין מזהיר: "חובת ההוכחה עליה, זהו מהלך מסוכן" (בארץ, פוליטי, בריאות)
יו"ר הלשכה לאתיקה, ד"ר יוסי ולפיש, הצהיר: "חל איסור מוחלט על רופאים להשתתף בהוצאות להורג - לרבות הערכת כשירות, מעורבות בהזרקת חומרים, ניטור סימנים חיוניים או מתן ייעוץ טכני". השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר השיב: "אני מכיר רופאים שיתנדבו לעשות זאת" (חדשות)
הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק המורה לחברת החשמל ולספקי המים לנתק את השירותים מנכסים הרשומים על שם אונר"א | החוק, שזכה לתמיכת האופוזיציה והקואליציה, נועד להוכיח ריבונות ישראלית מול ארגון שהוגדר כ"ארגון טרור" על ידי חברי כנסת (פוליטי, בארץ)
עימות סוער פרץ היום בין חברי סיעת 'עוצמה יהודית' בין חברי סיעת האחות 'הציונות הדתית', וזאת על רקע התיעודים הכואבים מפינוי המאחזים בגוש עציון, שנעשו בתמיכת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' | במקביל, סמוטריץ' אמר כי הוא "לא אוהב את בן גביר" - אבל לא פוסל התמודדות משותפת בבחירות הקרובות (פוליטי)
תוכנית חדשה להתיישבות יהודית ברצועת עזה, הכוללת הקמת שדה תעופה בינלאומי, נמל ימי ו-850 אלף יחידות דיור, הוצגה בכנסת | סמוטריץ': "הרמטכ"ל אמר לי לפני שבוע שצריך לספח ביטחונית את התוחמת הצפונית ברצועה" (בכנסת)
במהלך ההצבעות היום בכנסת, ביקשו במחנה הממלכתי לצרף את תמיכת יש עתיד לחוק שהגיש ח"כ כהנא, הנוגע לאלמנות צה"ל | אך במפלגתו של לפיד סירבו לתמוך בחוק, בטענה כי החוק משותף לח"כ לימור סון הר מלך - ממפלגתו של בן גביר (כנסת)
במהלך שיח עם משפחות חטופים בכנסת, סיפרה ח"כ הר מלך כי קמה הבוקר לידיעה שהמחבל שרצח את בעלה שוחרר | קודם לכן אמר בדיון אביה של ארבל יהוד: "אני מתנגד לכך שביבי יגיע לניר עוז, אני מתנגד לכך שרגליו יטמאו את האדמה שספוגה בדם של בני" (בכנסת)