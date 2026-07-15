"חייבים ללכת לפנים משורת הדין": ראש הישיבה נגד 'הרעה החולה' | צפו

בשיעור מיוחד שנשא לאחרונה בפני אברכים, יצא ראש ישיבת חכמי ירושלים הגאון רבי שניאור פוטש נגד תופעה שהוא מכנה "רעה חולה" - אי-הליכה לפנים משורת הדין, במיוחד במחלוקות בין משכירים לשוכרים.

השיעור, שהתקיים לרגל ימי בין המצרים - הימים בהם אנו נמצאים, התמקד בשאלה מהותית: האם אנחנו חייבים ללכת לפנים משורת הדין? ומתי?

ההבחנה המהותית: בית דין מול יחיד

ראש הישיבה עשה סדר והבחין בין שני מישורים שונים לחלוטין: חובת בתי הדין לעומת חובת האדם הפרטי.

"בעוד שעל בית הדין לפסוק על פי שורת הדין של 'חושן משפט' ללא הבדל בין דל לעשיר", הבהיר הגר"ש פוטש, "לאדם הפרטי ישנו חיוב ממשי ללכת לפנים משורת הדין ולהתחשב בנסיבות של מצבו של חברו".

ההבחנה הזו, כך הסביר, היא קריטית להבנת ההלכה. בית הדין חייב לשמור על שוויון מוחלט ולפסוק על פי הדין הקפדני, אך האדם הפרטי - דווקא הוא זה שנדרש להפעיל שיקול דעת, רחמים והתחשבות במצבו של הצד השני.

תופעה כואבת במחלוקות דיור

ראש הישיבה התייחס במיוחד למחלוקות שכיחות בין משכירים לשוכרים, תופעה שכואבת במיוחד בעולם החרדי בשנים האחרונות עם משבר הדיור.

"יש כאן רעה חולה", אמר בחריפות, "כשאנשים נאחזים בשורת הדין הצר ואינם מוכנים להתחשב במצבו של הצד השני, גם כשברור שיש לו קושי אמיתי".

הגר"ש פוטש הדגיש כי אמנם בית הדין לא יכול לכפות על אדם ללכת לפנים משורת הדין, אך זו חובה מוסרית וערכית של כל יהודי להתחשב במצבו של חברו, במיוחד כשמדובר בצרכי מחייה בסיסיים כמו דיור.

השגחה פרטית: יחיד מול ציבור

בהמשך השיעור, עמד ראש הישיבה על הבדל נוסף ומהותי בהשגחה הפרטית: בעוד שיחיד נידון בעיקר על מצוות שבין אדם למקום, הציבור הרחב נידון בעיקר על היחס ועל ההתנהגות שבין אדם לחבירו.

"זה עיקרון יסודי", הסביר הגר"ש פוטש, "הקב"ה מסתכל על הציבור דרך המידות שבין אדם לחבירו. לכן כל כך חשוב שנדע ללכת לפנים משורת הדין ולהתחשב זה בזה".

ההבחנה הזו, כך הוסיף, מלמדת אותנו על החשיבות המיוחדת של אהבת ישראל ושל התחשבות בזולת דווקא ברמה הציבורית והקהילתית.

ישיבת חכמי ירושלים, בראשות הגר"ש פוטש, ידועה בגישתה המיוחדת המשלבת לימוד עמוק עם דגש על מידות ועל יחסים בין אדם לחבירו. לפני מספר שנים עורר ראש הישיבה סערה כשהעדיף לתת עלייה לתורה ביום כיפור לתלמיד שהתחייב ללמוד 1,400 דפי גמרא, על פני גביר שהציע 30 אלף דולר.

המעשה הזה, שזכה לסיקור נרחב גם בתקשורת הכללית, המחיש את הגישה הערכית של הישיבה - שתורה ולימוד עדיפים על כסף וממון.

השיעור של הגר"ש פוטש מהדהד במיוחד בתקופה זו, כשמחלוקות ומתחים סביב נושאי דיור ופרנסה מעסיקים רבים בציבור החרדי. המסר המרכזי - שבית הדין פוסק דין אך האדם הפרטי חייב להתחשב - מציב אתגר ערכי ומעשי בפני כל אחד ואחד.