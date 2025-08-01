אלפי תלמידי וחסידי תולדות יהודה סטוטשין מכל רחבי הארץ נערכים לקראת מסע הקודש השנתי של האדמו"ר המשפיע הנערץ בקדושים אשר איתן מושבו בבורו פארק | במרכז המסע, טישים, שיחות חיזוק ומעמדי התעוררות מיוחדים ברחבי הארץ ובפרט בעיר הקודש ירושלים | כִּי גָדוֹל בְּקִרְבֵּךְ קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל (חסידים)
כפי המסורת רבות בשנים, המריא האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, למסע הקודש לאירופה, שם פקד את ציון זקינו הרה"ק רבי מרדכל'ה מנדבורנה זי"ע בעיירת בישטנא שבאוקראינה | האדמו"ר המשיך את מסע הקודש יחד עם חסידיו בשאר קברי הצדיקים הטמונים במסמיכות מקום | מ.א. נויימן הצטרף, וחזר עם גלריה מרהיבה (חסידים)
ביצוע מרגש וספונטני ללחן מרטיט של מאיר אדלר יוצא בימים אלו בכדי לחזק ולרומם את עם ישראל | הלחן שהולחן ביציאה מבית החולים, אליו הגיע מאיר לשמח חולים, מקבל משמעות מיוחדת, דווקא עם המעטפת הוואקלית הייחודית | האזינו
האדמו"ר מביאלה בני ברק בראשות קהל חסידיו שבתו בסמוך לכותל המערבי בירושלים, כמנהג קודשו של האדמו"ר בעל ה"להבת דוד" זצ"ל, במהלך שבת פרשת פנחס. התפילות התקיימו ברחבת הכותל, מתוך תחושת קודש עילאית, והטישים בהיכל ישיבת 'פורת יוסף' (חסידים)