הרבנים הראשיין הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן בר ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בעקבות אישורו הסופי של חוק הכשרות במליאת הכנסת, פרסמו הרבנים הראשיים לישראל – הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, והרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א – גילוי דעת משותף בשמם ובשם מועצת הרבנות הראשית. בהודעה החגיגית הגדירו הרבנים את המהלך כצעד היסטורי לשמירת קדושת המאכלים בארץ הקודש ולחיזוק כוחם של רבני הערים והמועצות הדתיות.

כזכור, בהצבעה דרמטית שהתקיימה הלילה (רביעי) במליאת הכנסת, אושר בקריאה שנייה ושלישית חוק הכשרות החדש שמבטל לחלוטין את רפורמת השר לשעבר מתן כהנא. ברוב של 46 תומכים מול 41 מתנגדים, הצביעו חברי הכנסת בעד החזרת הסמכות הבלעדית למתן תעודות כשרות לידי הרבנות הראשית, הרבנויות המקומיות והרבנות הצבאית. נדבך מרכזי בביצור מעמד הרבנות הרבנים הראשיים הדגישו בהודעתם כי החוק המדובר מהווה "נדבך חשוב ומרכזי בביצור מעמדה של מערכת הכשרות בישראל", ומסייע להשיב ולחזק את מעמדה הבלעדי של הרבנות הראשית כגוף העל הממונה על תחום זה במדינה. לדבריהם, החוק החדש יעניק הגנה לציבור הרחב ויבטיח את מהימנותה, אמינותה ואחידותה של מערכת הכשרות הממלכתית, בהתאם לכללי ההלכה המסורים לנו מדור דור. אחרי שנים רבות של גרירת רגלים: לשוחטים נמאס מהמצב הקיים - והם הגישו עתירה חריפה לבג"ץ חנני ברייטקופף | 14.07.26 מועצת הרבנות הראשית ציינה כי המהלך מגיע לאחר מערכה של שנים, מאז שהממשלה הקודמת אישרה את הרפורמה השנויה במחלוקת. רפורמת כהנא ביקשה להפריט את מערך הכשרות ולאפשר לגופים פרטיים להעניק תעודות כשרות בתחרות חופשית, כאשר הרבנות הייתה אמורה להישאר כגוף מייעץ בלבד. המהלך עורר התנגדות עזה מצד גדולי ישראל ומועצת הרבנות הראשית, שראו בכך פגיעה חמורה בסטטוס קוו ובחומות הכשרות שנבנו במשך דורות.

העצרת הגדולה במעמד אלף רבנים באדר תשפ"ו נגד הרפורמות שהוביל מתן כהנא ( צילום: חיים גולדברג/בבלי )

שלושה הישגים מרכזיים

בהודעה פורטו מספר הישגים מרכזיים הטמונים בחוק החדש:

מעמד רב העיר: החוק מעגן ומבצר את מעמדו ההלכתי של רב העיר כ"מרא דאתרא", ונותן בידיו את הסמכות המלאה והבלעדית לקביעת מדיניות הכשרות בתחומי עירו. צעד זה מחזיר את הסמכות ההלכתית למקומה הראוי ומונע מצב שבו גופים פרטיים יכולים לעקוף את הסמכות הרבנית המקומית.

ביצור המועצות הדתיות: החוק מחזק את מעמדן של המועצות הדתיות ברחבי הארץ ומגדיר את אחריותן הישירה במתן שירותי כשרות מפוקחים לציבור. המועצות הדתיות יהיו הגוף המוסמך היחיד להעניק תעודות כשרות בתחומן, תחת פיקוח הרבנות הראשית.

הסדרת מעמד המשגיחים: תיקון מהותי במעמדם של משגיחי הכשרות והכפפתם למועצות הדתיות. צעד זה צפוי למנוע ניגודי עניינים, להגביר את עצמאותם בשטח, לחזק את הפיקוח ההלכתי ולהבטיח הגנה מלאה על הנחיות הרבנות בשטח. המשגיחים לא יהיו תלויים כלכלית בבעלי העסקים, אלא ישתכרו מהמועצות הדתיות.

תודה לעוסקים במלאכה

בסיום דבריהם, הביעו הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית את הערכתם ותודתם לכלל הגורמים והעוסקים במלאכה שפעלו ללא ליאות למען קידומו ואישורו של החוק החשוב. בקואליציה מגדירים את המהלך כהישג משמעותי של סיעת ש"ס ושל שר הדתות מיכאל מלכיאלי, שהוביל את החקיקה בשנים האחרונות.

הרבנים חתמו את הודעתם בתפילה חמה כי המהלך יזכה לסייעתא דשמיא "להמשיך ולהרבות כבוד שמים, לחזק את שמירת הכשרות בישראל ולהעמיד את מערך הכשרות על יסודות ההלכה, באחריות, במסירות ובנאמנות למסורת ישראל מדור דור".

יצוין כי החוק שאושר מסיים למעשה מערכה של שנים, ומבטל לחלוטין את האפשרות שהוכנסה ברפורמה הקודמת לפתיחת אזורי רישום לכשרות ולהפעלת גופי כשרות פרטיים. מעתה, רק הרבנות הראשית, הרבנויות המקומיות והרבנות הצבאית יהיו מוסמכות להעניק תעודות כשרות במדינת ישראל.