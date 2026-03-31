קריאה משותפת של הרבנים הראשיים לישראל: הראשון לציון הגר"ד יוסף והגר"ק בר מבהירים כי הנחיות פיקוד העורף הן חובה גמורה ולא עצה בלבד. "פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, הם המומחים האמיתיים ועלינו להישמע להם בקפדנות" (בארץ, חרדים)
עם ציון צום עשרה בטבת, פירסמו הרבנים הראשיים, הרב דוד יוסף והרב קלמן מאיר בר, קריאה מיוחדת לציין ביום זה את זכרם של נופלי ונרצחי המלחמה שיום פטירתם לא נודע. הרבנים קראו לקהילות ישראל להקדיש את הלימוד והתפילות לעילוי נשמות הקדושים (בארץ)
הרבנים הראשיים אישרו לאל על להפעיל טיסות חירום רפואיות במהלך יום שבת הקרוב, לחילוץ ישראלים מחו"ל, כך על פי הודעת החברה הערב (חמישי) | על פי ההודעה, שלוש טיסות בלבד ימריאו במהלך השבת מלרנקה ומאתונה, לטובת נוסעים בעלי מקרים רפואיים, שיוגדרו כפיקוח נפש - ללא תשלום ולפי אישור רפואי ורבני (בארץ)
הרבנים הראשיים לישראל יוצאים הבוקר בהנחיה חריגה ודרמטית, לפיה אין לקיים כלל תפילות במניין בבתי כנסת או בשטח פתוח בשבת הקרובה | מדובר בפעם הראשונה שגדולי התורה יוצאים בהנחיה מסוג זה, מאז פרצה הקורונה לחיינו לפני כחמש שנים (חרדים)