הראש"ל ודרעי ( צילום: בבלי )

לאחר שבוע עמוס בהישגים חקיקתיים לציבור החרדי, שיגר הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א מכתב ברכה מיוחד ליו"ר תנועת ש"ס, ח"כ אריה דרעי, ולעוסקים עמו במלאכה. המכתב, שנשלח אתמול (א' מנחם אב), מתייחס להעברת חוק יסוד לימוד תורה ולביטול רפורמת הכשרות, ומדגיש את חשיבות המהלכים להרבות כבוד שמים ולחזק את מעמד התורה ולומדיה.

"באתי בשורות אלה, לברך על העברתו של 'חוק יסוד לימוד תורה', אשר הרבה כבוד שמים והאדיר את חשיבות התורה ולומדיה", כותב הראש"ל בפתח המכתב. הגר"י יוסף מדגיש כי בני התורה קיימו תמיד בעצמם "ויגבה ליבו בדרכי ה'", אך כעת יכירו וידעו כולם כי לומדי התורה הם המגינים על עם ישראל וממשיכים את מסירת התורה מדור לדור. הראשון לציון מביע תקווה כי החוק יביא להשבת המצב לקדמותו ולביטול רדיפת לומדי התורה לחלוטין. "מי יתן ויושם גם על לב אותם רחוקים מתורה ומצוות לייקר ולרומם לומדי תורה ויהיה לזה המשכיות של ביטול רדיפתם של לומדי התורה לחלוטין והשבת המצב לקדמותו", כותב הגר"י יוסף במכתבו. חוק יסוד לימוד תורה, שאושר השבוע במליאת הכנסת, מעגן את מעמד לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל. ח"כ יואב בן צור מש"ס, שנשא נאום מרגש בדיון, הדגיש כי "התורה היא תעודת הזהות שלנו, היא המצפן המוסרי שלנו". החוק זכה לתמיכה רחבה בקרב הסיעות החרדיות והדתיות, למרות התנגדות האופוזיציה.

מכתבו של הראשון לציון

ברכה מיוחדת על שמירת חומות הכשרות

בחלק השני של המכתב, מתייחס הראש"ל להישג נוסף שהושג השבוע - ביטול רפורמת הכשרות. "גם הנה באתי לברך, לעוסקים במלאכת שמירת חומות הכשרות, ח"כ הר"ר מיכאל מלכיאלי נר"ו ועמו אותו איש חי רב פעלים פעיל ונמרץ כש"ת ר' יהודה אבידן הי"ו וכל העוסקים במלאכה", כותב הגר"י יוסף.

הראשון לציון מברך את העוסקים במלאכה על שזכו "לברך על המוגמר ולבטל את הסכנה המרחפת על חומות הכשרות בארץ ישראל". חוק הכשרות החדש, שאושר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, מבטל לחלוטין את רפורמת השר לשעבר מתן כהנא ומחזיר את הסמכות הבלעדית למתן תעודות כשרות לידי הרבנות הראשית והרבנויות המקומיות.

רפורמת כהנא, שאושרה בממשלה הקודמת, ביקשה להפריט את מערך הכשרות ולאפשר לגופים פרטיים להעניק תעודות כשרות בתחרות חופשית. המהלך עורר התנגדות עזה מצד גדולי ישראל ומועצת הרבנות הראשית, שראו בכך פגיעה חמורה בסטטוס קוו ובחומות הכשרות. החוק החדש מבצר מחדש את מעמדה של מועצת הרבנות הראשית כגוף ההלכתי היחיד המוסמך לקבוע תקני כשרות אחידים וארציים.

בסיום המכתב, מביע הראש"ל תקווה כי העוסקים במלאכה יזכו "להמשיך במלאכת הקודש להרבות כבוד שמים ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו לעבודתו יתברך אכי"ר". המכתב נחתם בחתימת ידו של הראשון לציון.

מכתב הברכה מגיע לאחר שבוע עמוס במיוחד עבור הסיעות החרדיות בכנסת. מעבר לחוק יסוד לימוד תורה וחוק הכשרות, הצליחו הנציגים להעביר גם את חוק מניעת המעצרים ואת תיקון פקודת המועצות המקומיות שתסיר חסמים מבניית הערים החרדיות החדשות.