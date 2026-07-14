שבת בלתי נשכחת בשומרון | האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש כבש את עמנואל • תיעוד

התרגשות רבה אפפה בסוף השבוע האחרון את העיר עמנואל שבשומרון, עם הגעתו של האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש לשבות בעיר, שבה הוא שוהה בימים אלו לצורך מנוחה.

הגעתו של האדמו"ר נחשבת לאבן דרך משמעותית בהתפתחות הרוחנית של היישוב החרדי בשומרון, שכן מדובר באדמו"ר חסידי ראשון בסדר גודל שכזה שהגיע במיוחד לערוך את השבת לכלל תושבי העיר. במהלך תפילות השבת ועריכת השולחנות, נהרו המוני תושבי עמנואל מכל העדות והחוגים, לצד אורחים רבים שהגיעו במיוחד מחוץ לעיר להתחמם לאורו של האדמו"ר. לאדמו"ר ישנה קהילה צעירה ומתפתחת בעמנואל, המונה כיום קרוב לשני מניינים של אברכים חסידיים שקבעו את משכנם במקום בשנים האחרונות. האדמו"ר מעודד בעוז את ההתיישבות בעמנואל ורואה בה פתרון מצוין למצוקת הדיור במגזר. הרבי דוחף באופן פעיל לשלוח אברכים ומשפחות נוספות לקבוע את מגוריהם בעיר, ועסקני החסידות פועלים במרץ להרחבת הקהילה במקום.