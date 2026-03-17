במעון הקודש של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נערך שמחת ה'שבע ברכות' האחרון לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בירושלים | בשמחה המרוממת השתתפו אדמו"רים ורבנים רמי מעלה, בהם האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש, רחמסטריווקא, סקולען, זוועהיל ושומרי אמונים, שאיחלו מזל טוב לאדמו"ר ופצחו בריקוד עם החתן והמחותנים (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ נטלו חלק בשמחת נישואי נין האדמו"ר, החתן הרב משולם זוסיא הגר, בן הרב ישראל הגר, בן האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע וחתן האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מספינקא ירושלים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ' | בשיאו של השמחה פיזז האדמו"ר מויז'ניץ עם האדמו"רים לקול שירת 'יש בורא עולם' | גדולי האדמו"רים והרבנים נהרו לברך ולהתברך | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדו, הגיע האדמו"ר מוויז'ניץ בית שמש לביקורי הזמנה בבתיהם של האדמו"רים מקרעטשניף וטשארנאביל לזמינם אישית לשמחה הגדולה שתיערך ביום רביעי הקרוב בהיכל בית מדרשו הגדול של חמיו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ, בקריית ויז'ניץ בבני ברק, בהשתתפות רבבות חסידים (חסידים)
לקראת הקמת השכונה החדשה "קריית נועם אלימלך": האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ערך סיור מקיף וממושך בעיר עמנואל • הרבי ביקר בתלמוד התורה, התפלל בבית המדרש 'קהל חסידים' וערך סיור ביטחוני מקרוב • עשרות משפחות מהחסידות צפויות לקבוע את מושבן בעיר כפתרון למצוקת הדיור • "רגע היסטורי בהתפתחות הקהילה" (חסידים)
חסידי ויז'ניץ בית שמש התבשרו בימים האחרונים על צעד היסטורי ומשמעותי: הקמת קהילה חדשה ומאוחדת לחסידות בעיר עמנואל, אשר תעמוד תחת נשיאותו הרוממה של האדמו"ר |השבוע יתקיים כינוס הסברה לכלל החסידים להצגת הפרויקט | כל הפרטים (חסידים)
הצלם איתי קצב נקלע אמש (חמישי) לרחבת הכותל המערבי, ושם הצליח לתעד את האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שהגיע עם כלל חסידיו לתפילת רבים לרגל ימי החג שעברו עלינו לטובה, וכן את האדמו"רים מלוצק ובוטשאן, לצד הגאון רבי יוסף משה דב הלברשטאם, ראש ישיבות צאנז ואב"ד החסידות בארה"ב (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ימריא השבוע לימי מנוחה למשך שבועיים בעיירת ליז'ענסק שבפולין, סמוך לציון הרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע | האדמו"ר ישהה בבית האכסניה המיוחד שהוכן לכבודו, וכן יעתיר לישועת הכלל והפרט על יד קברו של הרה"ק (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שהה במהלך השבת האחרונה בעיר התורה והחסידות בני ברק, החסידים ניצלו את ההזדמנות, והזמינו את הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן שיערוך בפניהם את השבת בבית המדרש הגדול של החסידות בבית שמש | צפו בתיעוד מצאת השבת בצילו של המשפיע החסידי (חסידים)
במלאת שנה לפטירתו בדמי ימיו של העסקן הרב ישראל נח הלוי ויזל ז"ל, הכניסו מכריו ובני משפחתו ספר תורה לעילו נשמתו הטהורה | באירוע הענק השתתפו רבני החסידות, ומשפחת האדמו"ר שבזה הוקירו במעט את העסקן על מעשיו הכבירים למען ממלכת התורה והחסידות כל ימי חייו (חסידים)
בעצרת מחאה נגד חילול הקברים ביהוד שהתקיימה אתמול, יום שלישי - י"ב בתמוז, נצפתה שורה מכובדת של אדמו"רים שבדרך כלל נמנעים מלצאת להפגנות ומחאות, כגון האדמו"רים מרחמסטריווקא, ויז'ניץ בית שמש, לעלוב, פינסק קרלין ועוד | צפו בתיעוד שמגיש דוד ארזני שהצטרף לפמליית האדמו"רים (חרדים)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, ערך ביקור מרומם בהיכל ישיבתו של חמיו, האדמו"ר מויז'ניץ, באשדוד, ונשא דברי חיזוק לפני הבחורים כהכנה לקראת חג השבועות | בדבריו עורר את בחורי החמד להתעלות בתורה ויראת שמים, תוך שהוא מבאר בטוב טעם ודעת את מעלת שנים אלו של 'ישיבה קטנה' שהם מובחר שנותיו ובנין מהותו של האדם, ושעל יסודות אלו מושתת כל מהלך החיים, האדמו"ר שיבח את בחורי החמד בפני חברי צוות הישיבה, בהעידו כי ניכר בהם כי בני עליה המה וכי עדים לגדולות (חסידים - ישיבות)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, ששהה בשבוע האחרון לביקור ב'סאו פאלו' שבברזיל, ערך אמש (ראשון) טיש לכבוד פסח שני, בבית הרה"ג ר' משה יהודה פריד, ראש כולל 'מאור יהודה' בעיר | בטיש המיוחד השתתפו רבני העיר (חסידים)
האדמו"ר מסקולען ירושלים שהה בשבת האחרונה בעיר בית שמש, וערך את התפילות והשולחנות הטהורים בביהמ"ד ויז'ניץ בית שמש בעיר | בצאת השבת ערך הרבי סעודת 'מלווה מלכה' בכלי זמר הלל ושיר כמיטב מסורת בית סקולען (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ מכל קצוות הארץ, נטלו חלק אמש בשמחת בית צדיקים, שמחת הפארשפיל לקראת נישואי נינת האדמו"ר, נכדה לחתנו האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש | במהלך השמחה הזמין האדמו"ר את החסידים לסעודת הודיה רבתי | הרבי צפוי לצאת לטיפול רפואי בלוס אנג'לס וישוב לקראת חג הפסח | הצלם שוקי לרר השתתף באירוע הענק, קיפץ בין החסידים על הפארנצעס ומגיש תיעוד מרהיב מהשמחה (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, יחד עם הגה"צ המשפיע רבי אהרן טוסיג, בתלמוד תורה 'ישועות משה' דחסידי ויז'ניץ בבית שמש | הביקור נערך במסגרת מבצע 'ואני תפילתי', שבו מתחזקים הילדים בענייני תפילה בהתלהבות ובכוונה | האדמו"ר והמשפיע נשאו דברי חיזוק במקום (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, בהיכל ישיבתו של חמיו, האדמו"ר מויז'ניץ, בשכונת הר-נוף בירושלים | הרבי הופיע לתפילת מנחה, ואחר מסר שיחת חיזוק לרגל ימי השובבי"ם, ועורר את הבחורים להעתיר בתפילות עבור חמיו הרבי מויז'ניץ | אחר השיחה עברו התלמידים להתברך (חסידים)