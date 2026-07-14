מה הרבי עושה? כשפרחי החסידים הציצו לחצרו של האדמו"ר מסאטמר

עיירת הנופש הציורית בניו המפשייר, שבה שוהה בשבועות אלו האדמו"ר מסאטמר לצורך מנוחה, שינתה לחלוטין את פניה והפכה בימים אלו למעוז חסידי שוקק חיים. המוני חסידים זורמים אל המקום ללא הרף כדי לחלות את פני הרבי ולשהות במחיצתו ברגעים הייחודיים של ימי הקיץ.

במהלך הימים ציין האדמו"ר את יום היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית ע"ה. לרגל היום, ירד הרבי לפני התיבה לתפילות וכן ערך שולחן לחיים.

חלק מרתק במיוחד בסדר יומו של האדמו"ר בניו המפשייר מתרחש כאשר בחורי הישיבה הגדולה, המגיעים לעיירה לקראת השבתות, נכנסים אל הקודש פנימה. הבחורים מציגים בפני הרבי תירוצים מעמיקים לקושייה הלמדנית והסבוכה שהשליך לעברם בהיכל הישיבה טרם נסיעתו, בעת שנפרד מהם לקראת ימי המנוחה. הרבי דן עמם ארוכות בלימוד, ומביע קורת רוח מרובה משקידתם.

כמו כן, נרשמו רגעים מרגשים כאשר הורים רבים הגיעו עם בניהם שהגיעו לגיל מצוות, כדי להניח תפילין לראשונה אצל האדמו"ר.

באחד הימים זכו תלמידי ישיבה קטנה 'דרך התורה' להגיע לתפילת שחרית בצל הקודש, כשבהמשך נצפו הבחורים כשהם מנסים להציץ לחצרו של האדמו"ר כדי לראות את עבודת הקודש בלימוד התורה. כמו כן, ערך האדמו"ר שולחן טהור לרגל הילולת זקנו בעל ה'ישמח משה' זי"ע, בפני קבוצת בחורים מהישיבה הגדולה.

בנוסף, בתיעודים המרהיבים נראה האדמו"ר כשהוא שוקד על תלמודו עם החברותא הגה"צ רבי יעקב אליהו אונסדורפר, אב"ד "ראשית חכמה" מונטריאול, וכן רגעים ממוצאי שבת קודש וה'שפאציר'ן' של האדמו"ר בנאות דשא לרוח היום.