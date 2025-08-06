כמנהגו בקודש: רגע לפני שהמריא במטוס פרטי לעיירת הנופש בניו המפשייר, עלה האדמו"ר מסאטמר להיכל הישיבה והותיר את הבחורים עם קושיה עצומה בגמרא • אל האדמו"ר התלווה חתנו הרה"צ רבי שמעון זאב מייזליש • ומי קיבל את פניו ביעד? (חסידים)
בבית מדרשו בעיירת הנופש בניו העמפשיר, קונן האדמו"ר מסאטמר על חורבן בית המקדש, בקול בוכים המעורר לבבות | לקראת יום תשעה באב, הגיעה קבוצה מבחירי תלמידי ישיבתו הרמה ב'קריית יואל', לשהות בצל הקודש, ולהתבשם מאור קדושתו ותורתו של האדמו"ר בימים אלו | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר המריא לנופש של מספר שבועות בניו המפשייר שבצפון ניו אינגלנד, ארצות הברית | טרם צאתו מהעיר, נפרד מהבחורים מתוך דבר הלכה, כשהוא מטיל שאלה הלכתית בפניהם, וביקש שישלחו את התשובות אל מעון הנופש בשבועות הקרובים (חסידים - עולם הישיבות)