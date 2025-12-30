חילופי המהלומות בין ש"ס ו'דגל התורה' סביב הקרב על המועצה הדתית בירושלים - נמשכת הבוקר | לאחר שח"כ מלכיאלי האשים את ח"כ גפני בחבירה לשונאי הדת והביע ספק ב"שיקול דעתו", מקורבי גפני עולים להתקפה חריפה: "ניסיונות ההכפשות הזולות מעידים על החשש מאובדן שליטה, כוח ושררה; כולנו עדים לנזק ולחורבן שהם הותירו אחריהם בכל שירותי הדת" (חרדים, בארץ)
במהלך הלילה רוססה כתובת גרפיטי על הכותל המערבי, והעוררה זעזוע בציבור. רב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ', גינה בחריפות את המעשה וקרא למשטרה לאתר את האחראים. הצוותים החלו בפעולות ניקוי תוך הקפדה על שמירת קדושת האבנים (בארץ)
השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי זועם על ההכרזה של ראש הממשלה למנות את מנכ"ל הרבנות הראשית לתפקיד ממלא מקום נציב שירות המדינה שפורסמה בלי להתייעץ איתו | לפי הדיווח השר דרש באחרונה להדיח את כהן מתפקידו בשל ניהול כושל (חדשות, פוליטי)
בשנת 2023 רק 35,136 זוגות בחרו להירשם לנישואין ואילו בשנת 2024 בחרו 38,835 זוגות להירשם לנישואין דרך לשכות הנישואין | מדובר בעליה של כעדרה אחוזים במספר הזוגות הנרשמים בשנה | בערים החרדיות, ביתר עלית מובילה ברישום הנישואין ואחריה מודיעין עלית, אלעד, בני ברק, עמנואל ורכסים (בארץ, חרדים)
לאחר יום סוער של ממש והפעלת לחצים אדירים - ואחרי שבע שנים בהן לא נבחרו דיינים, הוועדה לבחירת דיינים הצביעה על הדיינים החדשים שימונו | נבחרו 21 דיינים חדשים, בתמיכת עשרה ובתנגדות אחד | כל הפרטים (חדשות חרדים)
שרי הממשלה התכנסו לדיון סוער בנושא הדחת היועצת המשפטית לממשלה | השרים מלכיאלי ומרגי מתחו ביקורת חריפה על מערך הייעוץ המשפטי שהורס הליכי ביצוע וחקיקה | השר בן גביר תקף: "אי אפשר לתאר כמה מקלות בגללים היא תקעה לי" (חדשות, פוליטי)
ארבעה חודשים חלפו מאז נבחר הגאון רבי דוד יוסף לכהן במשרת הראשון לציון והרב הראשי הספרדי, אך מאחורי הקלעים מתרחשת לה דרמה של ממש ומתיחות חסרת תקדים בין הרב למנכ"ל משרד הדתות | לפני ימים אחדים הרב נפגש עם השר והמנכ"ל ובתוך דקות הטונים עלו והפגישה התפוצצה | כל הפרטים (חדשות חרדים)