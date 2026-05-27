ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) התייחס הערב (רביעי) בראיון חריף למהדורה המרכזית ב'קול ברמה' לשאלה המרחפת באוויר הפוליטי - האם המפלגות החרדיות יקימו קואליציה עם גוש השמאל-מרכז. תשובתו של מלכיאלי הייתה חד משמעית ומלווה בהסבר מפורט על הקווים האדומים של הציבור החרדי.

"מי שהכניס אותנו לקואליציה זה גדולי התורה והם אלו שאמרו לנו לצאת מהקואליציה", הבהיר מלכיאלי למראיין יעקב גרודקה. "אנחנו לא מוכרים ערכים, אנחנו לא מוכרים את הדברים שהם קווים אדומים מבחינתנו".

"תשמעו מה ליברמן מדבר היום"

חבר הכנסת הפנה את השומעים לבחון את עמדותיהם של מנהיגי המרכז-שמאל כדי להבין מדוע שותפות עימם בלתי אפשרית. "לכו תשמעו מה ליברמן מדבר היום, מה בנט מדבר היום, מה אייזנקוט מדבר היום, ותבינו אחרי זה האם אפשר לעשות איתם עסקים", אמר בנחרצות.

דבריו של מלכיאלי מגיעים על רקע סערת מעצרי תלמידי הישיבות והמתיחות הגוברת בין המפלגות החרדיות לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות משבר חוק הגיוס. כפי שדווח בבבלי, בכירים חרדים הודיעו לאחרונה על סיום הברית האוטומטית עם הימין, אך מלכיאלי מבהיר כי הפתרון אינו בשמאל, וכי ש"ס תמתין להכרעת גדולי ישראל בנושא.

ביקורת חריפה על הציונות הדתית

מלכיאלי לא חסך גם מהמפלגות הדתיות בקואליציה, ובמיוחד מהציונות הדתית. "בציונות הדתית לא מבינים מה זה שותפות וגוש, הם גם לא מבינים מה זה ימין", מסר בחריפות. "מי שבא לתמוך בחוק המעונות מבין את הערך של לומדי תורה".

חבר הכנסת תקף במיוחד את שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "סמוטריץ' שכח שבשביל לקיים גוש ששומר על המסורת והערכים צריכים לתמוך בחוק הזה. הם רוצים לפרק את הגוש? שיערב להם". דבריו מתייחסים להצבעה על חוק המעונות שעבר השבוע בכנסת, כאשר חלק מחברי הימין התנגדו לו.

"המשטרה רודפת אחרי בחורי ישיבה"

חלק נרחב מהראיון הוקדש למשבר מעצרי תלמידי הישיבות. "אנחנו באבל גדול על הדבר הזה", מסר מלכיאלי. "אין זכות קיום לממשלה, לקואליציה ולכנסת שלא יודעת להסדיר את מעמדם של לומדי התורה שהם שבט לוי".

חבר הכנסת תקף בחריפות את משטרת ישראל: "לצערנו הרב אנחנו נמצאים בגלות שהמשטרה במקום לרדוף אחרי גנבים ואחרי פרוטקשן רודפת אחרי בחורי ישיבה. יש להם זמן פנוי לעסוק בדבר הזה?"

"אני קורא למפכ"ל: תנצל את הכוחות שיש לך במשטרה להתעסק עם עבריינות וגניבות. תלמיד ישיבה לא אמור לפחד להסתובב ברחובות" אמר מלכיאלי.

יצוין כי בעקבות הסערה הציבורית, מפכ"ל המשטרה קיים הערכת מצב והורה על הרחקת המשטרה מקו האש, תוך הבהרה שהאחריות על מעצרי תלמידי הישיבות היא של המשטרה הצבאית בלבד.