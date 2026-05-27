ביסמוט תוקף את אילוז: 'לך לך, אבל לא לארץ המובטחת'

יו"ר הקואליציה ח"כ בועז ביסמוט (ליכוד) שיגר היום (רביעי) מתקפה חריפה נגד ח"כ דן אילוז מהליכוד, לאחר שהאחרון הצביע נגד חוק המעונות שיזמה יהדות התורה. בראיון שקיים ביסמוט, הוא לא חסך בביקורת על חבר הסיעה והשמיע כלפיו מסר חד משמעי.

"הייתי אומר רק משפט אחד, אתה רוצה תגובה אחת למה שהוא עשה היום?", מסר ביסמוט בראיון. "מה שאני אומר לו עכשיו באמצעותך – לך לך, אבל לא לארץ המובטחת". כשנשאל האם הכוונה שלו לאילוז עתיד בליכוד, השיב ביסמוט: "תראה, עם כל הכבוד אתה לא יכול לשבת איתנו ולהצביע נגדנו, אתה מסכים איתי?" "משמעת קואליציונית - זה לא צו מצפוני" יו"ר הקואליציה הביע צער על מעשיו של אילוז: "אני מאוד מצטער שהוא עשה את זה, הוא בא בטענות תמיד כאילו על אקט חברי. עכשיו, עם כל הכבוד, בסדר, חוק הגיוס כבר הבנו, אז מה עכשיו, חוק המעונות? כל דבר שנציע?" "זה היה עדיף לכם": ההקלטה שחושפת קשר סודי בין חייל בכלא 10 לפעילי המחאה דוד קליין | 11:53 אילוז: "השותפות עם החרדים מסוכנת - ליברמן לא פסול" דוד קליין | 14:44 ביסמוט הדגיש את חשיבות המשמעת הקואליציונית: "יש דבר שנקרא משמעת קואליציונית, ובינינו, בינינו, פה אפשר לחשוב, אתה יודע, 'הצבעתי על פי צו מצפוני'. בואו תסתכלו, תעשו כמו שצריך את האבחון מקרוב של החוק שהצבענו עכשיו, תאמין לי, מה טהרני בזה? לנהוג בצורה כזו – זה הכי לא הליכוד".

התקפה על "ימין טהרני"

בראיון, ביסמוט תקף גם את מפלגות האופוזיציה שמגדירות את עצמן כימין: "הם מתחפשים לימין, טוענים שהם הימין, ולכן כביכול ימין בוא נקרא לזה ימין טהרני. כאילו אנחנו, אתה יודע, אין לנו ערכים, הם יודעים, הם יודעים יותר טוב מאיתנו".

יו"ר הקואליציה הדגיש את הזיקה המשפחתית שלו לליכוד: "סבא שלי הצביע מחל, אני הצבעתי מחל, האבא שלי הצביע מחל, הבת שלי תצביע מחל, אנחנו הליכוד האמיתי". הוא הוסיף כי "אני גם אומר לציבור שלנו עם כל הכבוד, נדאג לעקרונות, לערכים. אין ספק הקדנציה לא פשוטה, הקדנציה לא פשוטה, אבל נאלצנו, נלחמנו גם כפרלמנטרים".

"אנחנו מגיעים לקו הסיום"

ביסמוט ביקש מהציבור להמשיך ולתת אמון בקואליציה: "אנחנו מגיעים לקו הסיום, תנו לנו אמון, אני יודע שזה נשמע כמו קמפיין, אבל אני רואה בפנים מה קורה שם, אני רואה מה קורה שם".

כזכור, ח"כ אילוז הצהיר לאחרונה בראיון כי "השותפות עם החרדים מסוכנת למדינת ישראל", ואף הביע נכונות לשיתוף פעולה עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לאחר הבחירות. בהתבטאות נוספת, אילוז טען כי "ממשלה שמובלת על יד ערכים לאומיים וליברליים עדיפה היום על ממשלה שמבוססת על ברית עם החרדים".

חוק המעונות שעבר בקריאה טרומית במליאת הכנסת בתמיכת 44 חברי כנסת מול 36 מתנגדים, נועד להבטיח סבסוד מעונות יום גם למשפחות שבהן האב לומד תורה. הצעת החוק עוררה סערה בקואליציה, כאשר סיעת הציונות הדתית נמנעה מלהיכנס למליאה, וח"כ אילוז הצביע נגד.