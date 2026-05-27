המעצרים הנפשעים של בחורי ישיבות חזרו ובגדול, והפעם בעידוד משטרת ישראל, שהתגייסה למאמצי הפגיעה בעולם התורה והחלה לעצור בחורים. ביממה האחרונה נעצרו מספר בחורים על ידי המשטרה, "בבלי", מביא את דבריו החריפים של ראש הישיבה של אחד הבחורים שנעצרו.

במהלך הלילה האחרון הוסגרו לפחות שלושה בחורי ישיבה, הבה"ח ראובן למנצח, מתלמידי ישיבת 'קיבוץ גבעת זאב', הוסגר למשטרה הצבאית וזאת לאחר שעוכב בתחנת המשטרה בבית שמש - בעקבות מעצרו בכביש 1. כעת מתנהל דיון בבית הדין הצבאי בנוגע לבחור, והצפי הוא שהוא יקבל חמישה ימי מחבוש בכלא הצבאי. במקביל, הוסגרו שני בחורי ישיבה נוספים – הבה"ח יעקב אסבן והבה"ח יעקב אליאסף מישיבת 'משכן דוד' – לאחר שעוכבו ע"י משטרת שער בנימין.

הבחור ראובן למנצח, נמנה על טובי הבחורים בישיבת הקיבוץ בגבעת זאב בראשות הגאון רבי דוד בוארון.

ראש הישיבה שלו הרב בוארון, מסר שיחה סוערת, בה הוא סיפר בין היתר, כי הוא נפרד מהבחור בסוף סדר ג' בסמוך לשעה 23 בלילה והוא התעורר הבוקר לשיחה שבה פעילי 'חיי עולם' מבשרים לו כי תלמידו נעצר.

תמלול השיחה של ראש הישיבה

"ראיתי אותו אמש בסדר ג', הוא בחור מאוד רציני ומאוד איכותי, שקדן גדול עמל בתורה, יום ולילה, לילה ויום... הוא מקפיד על כל סדרי הישיבה, מגיע בשעה שבע בבוקר לתפילת שחרית ולא עוזב את בית המדרש עד אחת עשרה בלילה.

ראש הישיבה סיפר בסערה: "הוא מגיע ממשפחה טובה מבני ברק והוא נחשב לאחד הבחורים הטובים אצלנו".

"הביזיון הזה", דיבר ראש הישיבה על המעצר עצמו: "שלוקחים בן תורה כזה יקר ומיוחד, זה ממש כמו בתקופה של הרומאים, התקופות הכי אפלות".

ראש הישיבה אמר כשהוא נסער: "מה שקורה היום, זה שבחורים מצוינים וטובים גם לא יוצאים לרופא שיניים, מחשש שיבולע להם, בחור כואב לו האוזניים והוא מפחד לצאת וללכת לטיפול שלא יפגוש שוטר. בחורים מפחדים לצאת לרחוב, הוא חולה, תישאר בבית"

"לוקחים בחורים מתוך בתי המדרשות ללא עוול בכפם, הם לא מבינים את החומרה של המעשים, בלי תורה אין לנו כלום"

"אנחנו בתקופה אפילה ביותר", אמר עוד ראש הישיבה והוסיף: "איך לוקחים בני תורה, עוקרים אותם מתלמודם, סוגרים להם את הגמרא ולוקחים אותם לכלא, זה מצב הזוי שלא הכרנו, אנחנו עובדים עכשיו להרגיע את האמא ואנחנו מקווים שזה לא יהיה קטרוג, אבל העיקר שגם שם יש לו גמרא, הוא יוכל לשבת וללמוד".