הכתובת שזעקה מהקיר נצבעה בדם: מותם המזעזע של שני הפעוטות בירושלים במעון הפיראטי מעורר זעם אדיר בציבור החרדי | האצבע המאשימה מופנית ליועמ"שית ולמערכת המשפט שדחקו את האברכים לקיר וביטלו את הסבסוד (חדשות)
ברקע האסון הנורא שאירע במעון הפרטי בירושלים, במערכת הפוליטית החרדית עולים להתקפה לנוכח הגזירות שהושתו על הציבור החרדי ודחקו אותו לשלוח את ילדיו למעון שאינו מפוקח | ח״כ ארבל: "בשם המאבק בציבור החרדי ילדי אברכים מגורשים ממעונות היום המפוקחים" | ארבל אומר: "על כולנו לעצור את הרדיפה, חיי ילדים מחוץ לכל מאבק פוליטי״ (פוליטי)