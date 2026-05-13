בועז ביסמוט הוא חבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד ומכהן כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. ביסמוט מילא תפקידים ציבוריים שונים לפני כניסתו לכנסת, והוא נחשב לאחד מחברי הכנסת הבכירים במפלגת השלטון. בתפקידו כיו"ר ועדת החוץ והביטחון, הוא אחראי על אחת הוועדות החשובות והרגישות ביותר בכנסת, המטפלת בנושאי ביטחון לאומי, מדיניות חוץ וחקיקה ביטחונית.

ביסמוט מונה לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון לאחר שהודח יולי אדלשטיין מהתפקיד במסגרת משבר פוליטי שהתמקד בחוק הגיוס. המינוי בא בעקבות דרישת הסיעות החרדיות להחליף את אדלשטיין, שהתנגד לנוסח חוק הגיוס המוצע. בהצבעה בסיעת הליכוד, נבחר ביסמוט לתפקיד היוקרתי, כשהוא מתחייב לקדם את חקיקת חוק הגיוס בהתאם להנחיות ראש הממשלה בנימין נתניהו. ביסמוט הגדיר את התפקיד כ"שליחות לאומית ממעלה ראשונה".

בתפקידו כיו"ר הוועדה, ביסמוט מוביל את הדיונים בחוק הגיוס, אחד הנושאים המורכבים והרגישים ביותר במערכת הפוליטית הישראלית. הוא פועל לגיבוש נוסח חוק שיזכה לתמיכה רחבה בקואליציה, תוך ניהול מגעים עם הסיעות החרדיות, הייעוץ המשפטי לכנסת, והרמטכ"ל. ביסמוט הציג טיוטות שונות של חוק הגיוס, שכללו הסדרת מעמד תלמידי הישיבות, יעדי גיוס מדורגים, והכרה בשירות אזרחי-ביטחוני במסגרות כמו משטרה ושב"כ.

מעבר לחוק הגיוס, ביסמוט מטפל במגוון רחב של נושאי ביטחון לאומי. הוא משתתף בישיבות הקבינט המדיני-ביטחוני, מקיים סקירות ביטחוניות עם בכירי מערכת הביטחון, ומוציא הצהרות בנושאים רגישים. במהלך המתיחות עם איראן, ביסמוט הזהיר כי "המשטר האיראני עומד לשלם מחיר כבד מאוד", והדגיש את חשיבות ההיערכות הביטחונית. הוא גם דורש הבהרות מראשי מערכת הביטחון בנושאים שונים, כולל טענות על שימוש במידע ביטחוני להתערבות לא חוקית.

ביסמוט מקיים קשרים הדוקים עם ההנהגה הרוחנית החרדית ופועל לגשר על פערים בנושא חוק הגיוס. הוא נפגש עם רבנים בכירים, כולל הגאון רבי צמח מאזוז וצמרת רבני חב"ד, במטרה להבין את האתגרים הייחודיים של בחורי הישיבות ולמצוא פתרונות מאוזנים. במקביל, הוא שומר על קשר עם הרמטכ"ל ובכירי צה"ל כדי להבטיח שהחוק יענה על צרכי כוח האדם של הצבא.

בתפקידו, ביסמוט מתמודד עם אתגרים פוליטיים ומשפטיים מורכבים. הוא נדרש להתמודד עם התנגדויות של היועצת המשפטית לוועדה לסעיפים שונים בחוק הגיוס, ביקורת מצד האופוזיציה, והתנגדות של חלק מחברי הקואליציה. למרות הקשיים, ביסמוט מדגיש כי "הרכבת יצאה מהתחנה ולא תעצור", ומתחייב להשלים את חקיקת החוק. הוא גם מטפל באירועים חריגים, כמו פריצת חברי כנסת מהאופוזיציה ללשכתו וצילום מסמכים, מה שהוביל להדחת ח"כ משה טור-פז מראשות ועדת משנה.

ביסמוט מעורב גם בנושאים נוספים הקשורים לביטחון לאומי, כולל הסדרת הילולת הרשב"י במירון, טיפול בהלומי קרב, ודיונים בפרשות ביטחוניות רגישות. הוא מקיים סקירות עם ראש השב"כ דוד זיני ומעניק לו גיבוי מלא מול מתקפות פוליטיות, תוך הדגשת חשיבות המשך פעילות השב"כ בנחישות. ביסמוט גם דורש ביטול החלטות שהוא רואה כפוגעות במורל הלוחמים, כמו הפסקת פעילות גדוד מילואים בעקבות עימות עם צוות CNN.

בנוסף לפעילותו הפרלמנטרית, ביסמוט מתמודד עם אתגרים אישיים הקשורים לתפקידו. הוא נאלץ להכחיש שמועות על מינוי לתפקיד דיפלומטי בניו יורק, וטוען כי מדובר ב"פייק ניוז מוחלט" שמטרתו להרחיק אותו מהפריימריז במפלגה. ביסמוט גם מתמודד עם ביקורת ציבורית ופוליטית על החלטותיו, אך ממשיך לפעול בהתאם להנחיות ראש הממשלה ולשיקול דעתו המקצועי כיו"ר ועדת החוץ והביטחון.