ראש השב"כ זיני בביקור תקדימי באמירויות

היחסים הביטחוניים בין ישראל לאמירויות הערביות המאוחדות ממשיכים להתעמק ולהתרחב. בהמשך לפרסומים על ביקורים תכופים של ראש המוסד באבו דאבי, עולה כעת כי גם ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, ביצע בשבועות האחרונים ביקור תקדימי במדינה המפרצית.

הביקור, שהתקיים בחשאיות מלאה כנהוג בפעילות מודיעינית רגישה, מהווה אבן דרך נוספת בהעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין שתי המדינות. מקורות ביטחוניים מעריכים כי המפגשים התמקדו בנושאי ביטחון אזוריים ובהתמודדות משותפת מול איומים משותפים.

כידוע, ראש השב"כ זיני נמצא בתקופה מורכבת, כשהוא מתמודד עם אתגרים פנימיים וחיצוניים כאחד. עם זאת, הביקור באמירויות מעיד על המשך הפעילות המבצעית והדיפלומטית של הארגון הביטחוני, גם בתקופות של לחץ ציבורי.

היחסים בין ישראל לאמירויות, שהתחממו באופן משמעותי בעקבות הסכמי אברהם, כוללים שיתוף פעולה נרחב בתחומי הביטחון והמודיעין. הביקור של ראש השב"כ מצטרף לשורה של מפגשים בכירים שהתקיימו בין גורמי הביטחון של שתי המדינות בחודשים האחרונים.

על פי הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, גם ראש המוסד מבצע ביקורים תכופים באבו דאבי, כאשר שיתוף הפעולה המודיעיני בין המדינות מתרחב ומתעמק. הביקור של זיני מהווה השלמה לשיתוף הפעולה הרחב בין הארגונים הביטחוניים בישראל למקביליהם במדינה הערבית.