ראש השב"כ דוד זיני התייחס בכנס מנהלי ארגון השב"כ, בהשתתפות ראש הממשלה ועוד, לטענות על בגידה בארגון לפני טבח שמחת תורה: "ברור וידוע שלא הייתה ׳בגידה׳ או ׳שיתוף פעולה׳ מצד השב״כ או מי מאנשי מערכת הביטחון. לצערינו כשלנו כישלון מקצועי חמור ועלינו לעמול יום יום שעה שעה על מנת לתקן ולהטמיע את כלל הלקחים ולהשלים את שנותר לתחקר" | הציטוטים שפורסמו (ביטחון)
חברי הכנסת צבי סוכות, לימור סון הר מלך ואבי מעוז עורכים ביקורי תמיכה בבצלאל זיני, אחיו של האלוף דוד זיני. זיני נאשם בניצול תפקידו הלוגיסטי להברחת סיגריות לרצועת עזה תמורת מאות אלפי שקלים במלחמה (פוליטי)
למרות שהנאשמים ושותפיהם בפרשיית ההברחות לרצועת עזה בזמן המלחמה, ידעו שהסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור ובהם החמאס - שחיזק את כוחו, הם המשיכו במסע ההברחות | אחיו של ראש השב"כ, שגם כנגדו הוגש כתב אישום, הרוויח מכל ההברחות סכום של 365 אלף שקלים | כל הפרטים (אקטואליה)
ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, הודיע היום על מינויו של נ' לתפקיד סגן ראש השב״כ | נ׳ יחליף בתפקיד את סגן ראש השירות הנוכחי ש׳, אשר יסיים את תפקידו, לאחר 30 שנות שירות בארגון | המינוי אושר על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויכנס לתוקף בחודש הקרוב (בארץ)
בית
המשפט העליון דחה את העתירות נגד מינויו של האלוף דוד
זיני,
לראשות
שירות הביטחון הכללי וקבע כי המינוי כשר | הנשיא יצחק עמית סבר בדעת מיעוט כי החלטת המינוי, במתכונת שבה התקבלה, מעוררת קושי המצדיק הוצאת צו על-תנאי למשיבים לנמק מדוע לא יוחזר עניינו של זיני לוועדה המייעצת (משפט)
סוף עידן בשב"כ: ש', האיש שהחזיק את הארגון בתקופת המעבר הקריטית, מניח את המפתחות אחרי 30 שנות שירות • מאחורי ההודעה הממלכתית מסתתר עימות חזיתי: מחלוקת על התקיפה בדוחא ודיווח לבג"ץ על פגישותיו של ראש השירות עם החשוד בהדלפות (צבא וביטחון)
ראש מרחב דרום לשעבר בשב"כ, המכונה "אוסקר", הודיע כי לא יענה לזימון של מתניהו אנגלמן | עורכי דינו: "עמדת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה נגד הביקורת מחייבת את המינהל כולו, ואיננו עובדי מדינה עוד" (בארץ, חוק ומשפט)
שינוי כיוון חסר תקדים במערכת הביטחון: ראש השב"כ והרמטכ"ל מסמנים תמיכה בחוק עונש מוות למחבלים, לאחר שנים של הסתייגות - ומבהירים לקבינט כי הכלי עשוי להגביר משמעותית את ההרתעה, לצד ויכוח פנימי על השאלה אם העונש יהיה חובה או מותנה בשיקול דעת | ומה יהיה עם אזרחים יהודים? (אקטואליה)
בית המשפט העליון עסק היום בעתירות נגד מינויו של דוד זיני לראש השב"כ | העותרים טענו כי המינוי בוצע על ידי ראש הממשלה בניגוד עניינים וכי המועמד נחשב "שותף לדבר עבירה" שהיה צריך לסרב להצעה הלא חוקית לכאורה" | בית המשפט דחה שאלה על השקפותיו הפוליטיות-דתיות של המועמד והדגיש כי אין לשאול אדם על עמדותיו כאשר עוסקים בתפקיד ממלכתי (בארץ, חוק ומשפט)
עימות חריג פרץ בין ראש השב"כ דוד זיני לבין הרמטכ"ל אייל זמיר, במהלך אחד מהדיונים הביטחוניים בו השתתף ראש הממשלה וגורמים נוספים | המחלוקת: תחומי אחריות שנפלנו בין גופי הביטחון הגדולים | זמיר הטיח בזיני: "אתם לא אלה שתיתנו לי התראה? לא, צה"ל ייתן את ההתראות. לא אתה" (מדיני, צבא)
השר בן גביר ומפלגתו יצאו ביוזמה חדשה, והגישו הצעת חוק שתמנה תובע מיוחד שתפקידו יהיה לחקור בכירים בישראל | "נועדה להקים מנגנון עצמאי למינוי תובע מיוחד, שיוסמך לחקור חשדות לעבירות פליליות שבוצעו בידי פקידים וקצינים בכירים" (פוליטי)
בדיקת הפוליגרף של דוברת הפרקליטות הצבאית נערכה בסוכות האחרון – ממצאיה הונחו על שולחנו של ראש השב"כ החדש דוד זיני, ביומו השלישי בתפקיד | קצינים בפרקליטות מסרו גרסה מלאה שמחזקת את החשד נגד האלופה תומר ירושלמי | לפחות ארבעה קצינים נחקרו, וחקירת הפצ"רית צפויה בקרוב (חדשות)
ראש הממשלה נתניהו השתתף היום בטקס הענקת אות הצטיינות נשיא המדינה לעובדות ועובדי שירות הביטחון הכללי לשנת 2024 | נתניהו אמר כי ״התרומה של השירות בסיכול למעלה מ-1,200 פיגועים היא בלתי נתפסת, בגלל הנחישות, המקצועיות והגיבוי הצלחתם להפתיע ולהדהים את העולם כולו״ (ביטחון)