ראש השב"כ זיני נפגש עם מוחמד דחלאן באמירויות

ראש השב"כ דוד זיני ( צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90 )

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, קיים לאחרונה פגישה בעלת רגישות מדינית גבוהה עם בכיר תנועת פת"ח לשעבר, מוחמד דחלאן, במהלך ביקור באיחוד האמירויות. כך עולה מפרסומים של גורמים אזוריים וישראלים שנחשפו הבוקר ב'כאן חדשות'.

פגישות מסוג זה מובאות באופן קבוע לידיעת ראש הממשלה בנימין נתניהו. משירות הביטחון הכללי בחרו שלא לאשר או להכחיש את קיום המפגש, ומסרו בתגובה: "איננו מתייחסים ללוחות הזמנים של ראש השירות". ביקור תקדימי על רקע התהדקות היחסים המפגש מתקיים על רקע התעמקות היחסים הביטחוניים בין ישראל לאיחוד האמירויות. מוקדם יותר החודש דווח כי זיני ביצע ביקור ראשון באבו דאבי בשבועות האחרונים, בהמשך לפעילות מודיעינית רגישה במדינה המפרצית. הביקור מצטרף לשורת מפגשים חשאיים של בכירים ישראלים באמירויות בחודשים האחרונים. על פי פרסומים זרים, ראש המוסד דדי ברנע ביקר לפחות פעמיים במדינה במהלך חודשים מארס ואפריל, במסגרת תיאום ביטחוני בזמן המערכה מול איראן. בפברואר האחרון פורסם כי גם ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, נפגש עם דחלאן באבו דאבי.

מוחמד דחלאן ( צילום: עיסאם רימאוי / פלאש 90 )

מי הוא מוחמד דחלאן?

מוחמד דחלאן, המוכר בכינויו "אבו פאדי", הוא אחת הדמויות הבולטות והמורכבות בזירה הפלסטינית. הוא שימש בעבר בראשות תנועת פת"ח ועמד בראש מנגנון הביטחון המסכל ברצועת עזה.

במהלך האינתיפאדה השנייה, ישראל האשימה את דחלאן במעורבות ישירה בטרור. האירוע הבולט ביותר המיוחס לו הוא הפיגוע באוטובוס הילדים בכפר דרום בנובמבר 2000, שבו נהרגו שני ישראלים ונפצעו ילדים רבים. ישראל ראתה בדחלאן, כראש הביטחון המסכל, אחראי אישי לפיגוע, ובתגובה הפציץ צה"ל את מפקדת הביטחון המסכל בעזה.

דחלאן הוגלה לאיחוד האמירויות לאחר שיושב ראש הרשות, אבו מאזן, האשים אותו בחתירה תחתיו וניסיון הדחה. כיום הוא מתגורר באבו דאבי ומשמש כיועצו המיוחד של נשיא האמירויות, מוחמד בן זאיד. הוא נהנה מתמיכה רחבה של מרבית מדינות ערב הסוניות והיה מעורב מאחורי הקלעים בהסכמי אברהם.

מחמוד עבאס, אבו מאזן , בן 89 ( צילום: עיסאם רימאווי פלאש 90 )

"היום שאחרי" בעזה ועמדתו על אירועי 7 באוקטובר

במהלך מלחמת חרבות ברזל דווח כי גורמים בארצות הברית, בישראל ובמדינות ערב מסמנים את דחלאן כמועמד המוביל לשלוט ברצועת עזה ביום שאחרי המלחמה, וכן כיורש פוטנציאלי לאבו מאזן. עם זאת, דחלאן עצמו מסתייג מכך פומבית והבהיר כי הוא מסרב לקבל כל תפקיד ביטחוני או ביצועי.

בהתייחסותו לטבח 7 באוקטובר, דחלאן התבטא באופן יוצא דופן ביחס למנהיגים פלסטינים אחרים. הוא סירב להביע גאווה במתקפת חמאס וציין כי מדובר במתקפה קשה עבור ישראל, אך כזו שהביאה "הרס מוחלט לרצועה". לדבריו, זה יכול להוביל לדו-קיום או להוות "שער לגיהינום" ומערבולת של אלימות ונקמה.

דחלאן הדגיש כי כולם חייבים לתת דין וחשבון על ההרס בעזה, ובראשם – אנשי הרשות הפלסטינית במוקטעה. בהתייחסו לחיסולו של סאלח אל-עארורי, ציין כי "כל הנהגת חמאס נמצאת ברשימת החיסולים של ישראל וזה לא סוד".