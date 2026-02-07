השאלה של ראש השב"כ, האמונה של מפקד הקריה והסטטיסטיקה הניסית של חיל האוויר: הרה"ר קלמן מאיר בר בשיחת פתיחה חגיגית ליום העצמאות על ניסי התקופה • צפו בדברים שנאמרו בשיחת פתיחה חגיגית ליום העצמאות בבית הכנסת הגדול בנתניה (חרדים)
המשפט העליון דחה את העתירות נגד מינויו של האלוף דוד
זיני,
לראשות
שירות הביטחון הכללי וקבע כי המינוי כשר | הנשיא יצחק עמית סבר בדעת מיעוט כי החלטת המינוי, במתכונת שבה התקבלה, מעוררת קושי המצדיק הוצאת צו על-תנאי למשיבים לנמק מדוע לא יוחזר עניינו של זיני לוועדה המייעצת (משפט)
סוף עידן בשב"כ: ש', האיש שהחזיק את הארגון בתקופת המעבר הקריטית, מניח את המפתחות אחרי 30 שנות שירות • מאחורי ההודעה הממלכתית מסתתר עימות חזיתי: מחלוקת על התקיפה בדוחא ודיווח לבג"ץ על פגישותיו של ראש השירות עם החשוד בהדלפות (צבא וביטחון)
בית המשפט העליון עסק היום בעתירות נגד מינויו של דוד זיני לראש השב"כ | העותרים טענו כי המינוי בוצע על ידי ראש הממשלה בניגוד עניינים וכי המועמד נחשב "שותף לדבר עבירה" שהיה צריך לסרב להצעה הלא חוקית לכאורה" | בית המשפט דחה שאלה על השקפותיו הפוליטיות-דתיות של המועמד והדגיש כי אין לשאול אדם על עמדותיו כאשר עוסקים בתפקיד ממלכתי (בארץ, חוק ומשפט)
לאחר שעבר את אישור וועדת גרוניס, הממשלה תתכנס מחר בערב לישיבה מיוחדת לטובת אישור מינויו של אלוף (במיל') דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ | ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע ישר לאחר שובו ארצה לישיבה שתיערך בירושלים (חדשות)
מזיזים להם את הגבינה: המערכת שרגילה לקבל אנשים שלה לתפקידים הבכירים, ממשיכה לנסות למנוע את מינויו של דוד זיני לראש השב"כ, ואחד מהלשעברים שיגר הבוקר מכתב לוועדה הבוחנת ובו העלה את טענותיו מדוע אסור לתת לזיני להתמנות לתפקיד הרם וחשף בקשות עבר של רה"מ נתניהו (חדשות, פוליטי)
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה קבעה כי אין מניעה למינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ. עם זאת, הדגישה כי עליו להבהיר לוועדה המיוחדת את הטענות שפורסמו נגדו. גורמים משפטיים מעריכים: אלא אם ייחשף מידע דרמטי חדש – דרכו לתפקיד כמעט סלולה (בארץ)
למרות שארבעת ראשי שב"כ ועוד בכירים כיום ובעבר בארגון, פועלים לעשות הכל כדי לסכל את המינוי של האלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ, ועדת גרוניס - שבוחנת את המינוי צפויה לאשר את המינוי על אף שישנו עדיין קושי אחד מהותי שנותר | מחר יתייצבו בפני הוועדה ראש הממשלה נתניהו ודוד זיני (חדשות בארץ)
תא"ל במיל' עופר וינטר יוצא במתקפה נגד מתנגדי מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ בטענות שהוא 'משיחי': "המשיחיים הם אלו שמכרו לנו את אוסלו כחזון השלום ובמקום זה קיבלנו טרור ומאות נרצחים בפיגועי תופת" (חדשות)
נשיא העליון יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופטת גילה כנפי-שטייניץ דנים בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף (במיל') דוד זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי - כפי שהחליט ראש הממשלה בנימין נתניהו | (אקטואליה)
שלושה שופטי בג"צ, בראשות הנשיא יצחק עמית, ידונו היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף דוד זיני לראש השב"כ | היועמ"שית גלי בהרב מיארה טענה נגד המינוי כי "רה"מ בניגוד עניינים" | נתניהו השיב: "אני הגורם הממונה והנבחר" (פוליטי)