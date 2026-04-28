ביסמוט אחרי סקירה ביטחונית: "המשטר האיראני ישלם מחיר כבד"

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, מסר היום (שלישי) הודעה חריגה בתום סקירה ביטחונית שהתקיימה בוועדה, במהלכה הזהיר כי "המשטר האיראני עומד לשלם מחיר כבד מאוד".

ביסמוט, שמנהל את ועדת החוץ והביטחון מזה מספר חודשים, קרא לציבור הישראלי "להמשיך בשגרה, להמתין בסבלנות ולהישאר דרוכים". ההודעה מגיעה על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת מול איראן ובעיצומה של תקופה רגישה בזירה האזורית.

כידוע, ועדת החוץ והביטחון מקיימה באופן שוטף סקירות ביטחוניות חסויות, במהלכן מקבלים חברי הוועדה עדכונים מנציגי מערכת הביטחון, המל"ל, אמ"צ ואמ"ן. הסקירות עוסקות בהתפתחויות בזירות השונות ובהיערכות מערכת הביטחון למצבים שונים.

ההודעה החריגה של ביסמוט מעידה על רגישות המצב הביטחוני הנוכחי ועל הציפייה למהלכים משמעותיים בזירה האיראנית.