חבר הכנסת ביסמוט הזמין את חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד לשיחת נזיפה, בעקבות "פריצה של חברי יש עתיד ללשכתו של ביסמוט בשבוע שעבר, אירוע שביסמוט הגדיר כחציית קו אדום וכפגיעה חמורה בהתנהלות הוועדה" (חדשות, פוליטי)
"יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה. אבסורד שלא דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל", אמר חבר הכנסת מאיר פרוש, לאחר שביקר היום את אסירי עולם התורה, היושבים בכלא 10 בעוון לימוד תורה | צפו (חדשות חרדים)
בפעם הראשונה, הרמטכ"ל זמיר ויו"ר וועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט יפגשו וידונו בכל הנוגע לחוק הגיוס המתגבש | הפגישה צפוייה להתקיים לאחר ישיבה של הוועדה החסויה יחד עם הרמטכ"ל זמיר, שיסקור את הנעשה בגזרות השונות (פוליטי)
היועצת המשפטית של הכנסת, מתייחסת לסוגיית החלפתו של יולי אדלשטיין כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, למי שנבחר על ידי הליכוד - כדי להעביר את חוק הגיוס - בועז ביסמוט | חוות הדעת שהוצגה מהווה תמרור אזהרה לקואליציה והלכה למעשה היא אומרת, שכדאי להיצמד לנוסח הקיים, במידה ורוצים שהחוק יעבור את בג"ץ (ארץ)