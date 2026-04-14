יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, מסר הערב (שלישי) הבהרה חד משמעית בעקבות שמועות שהופצו בימים האחרונים על כוונה לממנו לתפקיד קונסול ישראל בניו יורק, במקום אופיר אקוניס שמיועד לתפקיד יו"ר קרן היסוד. ביסמוט הגדיר את הדיווחים כ"פייק ניוז מוחלט" והבהיר כי אינו מיועד לשום תפקיד דיפלומטי.

"אבקש להבהיר באופן חד וברור: אינני מיועד ואינני עובר לשום תפקיד דיפלומטי", ציין ביסמוט בהודעתו. "שלל הדיווחים אינם אלא שמועה חסרת בסיס ופייק ניוז מוחלט". לדבריו, מדובר בניסיון של גורמים פוליטיים להרחיק אותו מהזירה הפוליטית בישראל. ביסמוט טען כי הרקע לשמועות נעוץ בפריימריז הקרובים בליכוד. "ישנם גורמים פוליטיים שהיו שמחים לראות אותי מחוץ למרוץ בפריימריז הקרובים, בשל התמיכה הרחבה לה אני זוכה בקרב הציבור", הבהיר. המהלך מגיע בעיצומה של תקופה פוליטית סוערת, כאשר ביסמוט מצוי במרכז הזירה הפוליטית בכל הנוגע לקידום חקיקת חוק הגיוס. יו"ר הוועדה הדגיש כי בפניו עומדים אתגרים משמעותיים בתקופה הקרובה. "בפניי עומדים אתגרים משמעותיים, ובראשם העברת חבילת החוקים: חוק הגיוס, חוק הארכת השירות וחוק המילואים", מסר. כידוע, ביסמוט ונתניהו החליטו לקדם את שלושת החוקים כחבילה אחת לבקשת הרמטכ"ל, במטרה לחזק את מערך כוח האדם של צה"ל.

החקיקה המתוכננת מגיעה על רקע מצוקת כוח האדם בצה"ל ולחצים מצד הממסד הביטחוני. על פי התוכנית, החוקים יקודמו במקביל ויעברו כמקשה אחת, בתיאום מלא עם ראש הממשלה. המהלך נתקל בהתנגדות מצד הייעוץ המשפטי לכנסת בנושאים מסוימים, אך ביסמוט נחוש להמשיך ולקדם את החקיקה.

"אני מתכוון להמשיך ולהתמקד בעבודתי למען הציבור", סיכם ביסמוט את הודעתו. ההבהרה מגיעה בתקופה בה ביסמוט מצוי במרכז הזירה הפוליטית, לאחר שבשבועות האחרונים טיפל במספר תקריות רגישות, כולל מתן גיבוי לראש השב"כ דוד זיני מול מתקפות פוליטיות, והדחת חברי כנסת מהאופוזיציה מוועדות משנה בעקבות פריצה ללשכתו.

יצוין כי השמועות על מינוי ביסמוט לתפקיד דיפלומטי התפרסמו על רקע דיווחים על כוונה של ראש הממשלה למנות את אופיר אקוניס לתפקיד יו"ר קרן היסוד, מה שהיה משאיר את תפקיד הקונסול בניו יורק פנוי. עם זאת, ביסמוט הבהיר כי אין כל בסיס לשמועות אלו והוא ממשיך בתפקידו הנוכחי.