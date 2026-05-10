הלוי הכין 6 שאלות חריפות לרמטכ"ל זמיר בוועדת חוץ וביטחון

הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר יגיע היום (ראשון) לסקירה בפני ועדת החוץ והביטחון, לאחר שסירב בתחילה להיענות להזמנה ונענה רק בעקבות לחץ שהפעילו יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט וחברי הכנסת. הישיבה, שתתקיים בדלתיים סגורות, צפויה להיות סוערת במיוחד.

ח"כ עמית הלוי (הליכוד) הכין לקראת הסקירה מסמך מפורט הכולל 6 שאלות חריפות שבכוונתו להפנות לרמטכ"ל. המסמך, שכותרתו "6 שאלות לרמטכ"ל אייל זמיר בוועדת חוץ וביטחון", ופורסם ע"י העיתונאי אמיר אטינגר, עוסק בסוגיות מרכזיות הנוגעות לתפקוד הצבא, בנין הכוח והפרקליטות הצבאית. "חוסר תפקוד של הצבא בראשותך" בשאלה הראשונה במסמך, תוקף הלוי את הרמטכ"ל על כך שכמעט שלוש שנים אחרי ה-7 באוקטובר ולמעלה משנה ושלושה חודשים למינויו, "הלקחים העיקריים לא הופקו והצבא לא שוקם". לדבריו, "החשיבה הצבאית ותרחישי הייחוס ילדותיים, התכנית הרב שנתית ובנין הכח רעועים". הלוי טוען כי הקונספציה השגויה לא השתנתה, וכי היא "מתעלמת מהאיומים העצומים שמולנו ונשמכת על הסכמים מדיניים והערכות כלכליות". ביקורת על התכנית הרב שנתית בשאלה השנייה, מתייחס הלוי לתכנית הרב שנתית שאישר הרמטכ"ל לאחרונה. לטענתו, התכנית "חוזרת על הטעויות הטראגיות שעשה אייזנקוט ב-2015", עם "תרחישי ייחוס הזויים והרס טוטאלי של בנין הכח לשנים רבות". ח"כ הלוי מציין כי מול שני צבאות עצומים שמתפתחים על הגבולות - מצרים וטורקיה - ואחרי הכישלון בהכרעה של כוח יבשה קטן של החמאס, הרמטכ"ל "שוב מעדיף כמה מטוסים על פני שינוי מהותי והכנת צבא יבשה שיוכל להתמודד עם האיום שבפתח".

"הפצ"רית הפכה למנהלת זירת הלחימה"

בשאלה השלישית, מתמקד הלוי בפרקליטות הצבאית. לדבריו, במלחמה "היינו עדים להידרדרות נוראית של הפרקליטות הצבאית והפיכתה למנהלת זירת הלחימה. לא חיל האוויר או זרוע היבשה, לא הרמטכ"ל - פשוט הפצ"רית".

הלוי מציין כי הפרקליטות פתחה תיקי חקירה בסיטונאות, סיכלה פגיעה במחבלים ובתשתיות, "תוך חוסר הבנה מוחלט של האויב". הוא מזכיר את חוות הדעת שמנעה את חיסולם של משתתפי ה-7 באוקטובר ואת ההכנעה במרכבות גדעון לחוות הדעת שחייבה הזרמת דלק ואוכל לאויב.

"העולה על הדעת שתהיה לפרקליטות הצבאית זכות וטו?", שואל הלוי, ומוסיף ביקורת על היחס של הרמטכ"ל לבכירי הפרקליטות שהביאו "לנזק חסר תקדים בפרסום עלילת הדם נגד חיילי צה"ל". לדבריו, הם "לא זכו ממך אפילו לחינוך מחדש, כמו שבחרת לעשות לגדוד 941 שלא עשו דבר".

"אין הכשרה לניהול מערכה"

בשאלה הרביעית, מעלה הלוי את נושא ההכשרות בצבא. על פי דו"ח שהוציאה ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובנין הכח, "אין בצה"ל הכשרה של הקצונה הבכירה". לדבריו, "למעשה ההכשרה הצבאית האחרונה היא פו"ם שמיועדת לסא"לים".

הלוי מבהיר כי מעבר לתורה הטקטית, "אין שום הכשרה לניהול מערכה". בקורס תא"לים ובתכנית של המכללה לביטחון לאומי, לטענתו, "אין הכשרה צבאית, יש תואר במדע המדינה, עניינים מדיניים, כלכליים ואחרים. אין ניהול מלחמה והתוצאות ידועות ומדממות".

"איך לא הצלחת לגייס 100 צעירים נוספים?"

בשאלה החמישית, מתייחס הלוי לחוסר בחיילים קרביים. הוא מציין כי "ראינו לאחרונה בכל אמצעי התקשורת שהרמת 10 דגלים אדומים על החוסר בחיילים קרביים", ושואל האם קיים דיון רציני על מיצוי כח הלחימה מקרב המתגייסים.

לדבריו, היחס בין הכח הלוחם לכוחות האחרים בצבא הוא אבסורדי - "פחות מ-15-85 למרות הגידול הקבוע באוכלוסיה". הלוי שואל: "איך יכול להיות שצה"ל לא הוסיף חטיבה אחת סדירה בשלוש שנים האחרונות?! איך לא הצלחת לגייס 100 צעירים נוספים בכל גיוס? איזה מאמצים עשיתם בעניין?"

"למה צה"ל מתנגד לאיפכא מסתברא?"

בשאלה השישית והאחרונה, מתייחס הלוי לנושא הפלורליזם במערכת הביטחון. הוא מזכיר כי בוועדה בשנים האחרונות "לא היה קשה לפספס את המונוליטיות והקיבעון המחשבתי, גם במודיעין, גם באגף מבצעים וגם בתכנון".

לדבריו, כאשר הוועדה מגישה חוקים שיביאו לפלורליזם כמו חוק הנגד וחוק איפכא מסתברא, הצבא מתנגד. "למה צה"ל מתנגד לאיפכא מסתברא?", שואל הלוי, ומסיים: "לא הספיק לכם 6.10 ביום כיפור ו-7.10 בשמחת תורה?"