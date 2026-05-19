מלכיאלי: "אין לממשלה זכות קיום של רגע אחד במצב הנוכחי"

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) פתח הבוקר (שלישי) במתקפה חריפה כפולה - נגד מפכ"ל המשטרה דני לוי ונגד הממשלה עצמה. בריאיון לרדיו 'קול ברמה', הצהיר מלכיאלי כי "במצב הנוכחי אין לממשלה זכות קיום של רגע אחד", והאשים את המפכ"ל בהצטרפות לרודפי עולם התורה.

"המפכ"ל עשה טעות עצומה שהצטרף לרודפי ואוייבי עולם התורה", מסר מלכיאלי. לדבריו, ההחלטה על שיתוף פעולה משטרתי עם צה"ל במעצרי תלמידי ישיבות מהווה נקודת מפנה קריטית ביחסי הציבור החרדי עם גורמי האכיפה.

"הממשלה היא אמצעי לשמירה על תלמידי הישיבות"

מלכיאלי הבהיר את עמדת ש"ס ביחס לקואליציה הנוכחית: "הממשלה מבחינתנו היא אמצעי לשמירה על תלמידי הישיבות". לדבריו, ברגע שהקואליציה אינה מצליחה למלא את התפקיד הזה - אין לה זכות קיום.

"העובדה שתלמידי ישיבה הולכים לכלא כי כמה מהקואליציה חברו לאופוזיציה זה מחייב אותנו לעשות דברים", הדגיש ח"כ ש"ס. "ברגע שבקואליציה לא יכולים לשמור על לומדי התורה אין לה זכות קיום".

יצוין כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך בניסיונות להחזיר את חוק הגיוס לחיים, אך כפי שמעידים גורמים בכירים בדגל התורה - "הרכבת יצאה מהתחנה" והסיכויים להעברת החוק הולכים ומצטמצמים.

מלכיאלי סיכם את דבריו בהבהרה: "נמשיך לעשות הכל למען קיומו של עולם התורה גם כעת שהמשימה קשה מאד כפי שלא הייתה מעולם".