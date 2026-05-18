הרב יאיר הדאיה נבחר לרב אילת ברוב מוחץ

בתום הליך בחירה ארוך, נבחר היום (שני) הגאון הרב יאיר הדאיה לכהן בתפקיד רבה הראשי של העיר אילת. הרב הדאיה זכה לרוח גבית חזקה במיוחד עם רוב מוחץ של 32 קולות מתוך 36 חברי הגוף הבוחר, מה שמעיד על אמון רחב בקרב נציגי הציבור בעיר הדרומית.

בחירתו של הרב יאיר הדאיה מהווה המשך ישיר להנהגה הרוחנית של המשפחה בעיר. הרב נכנס בנעליו של אביו, הגאון הרב משה הדאיה זצ"ל, אשר הנהיג את הקהילה הספרדית באילת וכיהן כרבה הראשי במשך למעלה מיובל שנים במסירות רבה. הציבור הדתי באילת רואה בכך המשכיות של מסורת רוחנית עמוקה שהתבססה לאורך עשרות שנים.

מלכיאלי: 'המשכיות של מסירות נפש'

בעקבות ההכרזה על תוצאות הבחירות, שיגר ח"כ מיכאל מלכיאלי, מחזיק תיק הדתות בש"ס, הודעת ברכה חמה לרגל המינוי החדש ברבנות המקומית. "זכתה העיר אילת בהמשכיות של מסירות נפש למען תושבי העיר", מסר מלכיאלי, "הרב הדאיה הינו מחלוצי אנשי התורה והמעשה בעיר, וכעת ימשיך להוביל את שירותי הדת למען התושבים והנופשים הרבים המגיעים לנפוש בעיר".

מלכיאלי הוסיף והדגיש כי הנגשת שירותי הדת ברחבי הארץ היא "אחד הסמלים המרכזיים עליה נאבק יו"ר ש"ס, הרב אריה דרעי, בהצלחה רבה". דבריו משקפים את המדיניות הכוללת של המשרד לשירותי דת לחזק את שירותי הדת גם בערים הפריפריאליות ובמרכזי תיירות.

מעמד ייחודי במפת הרבנות

על פי הנהלים הרשמיים של הרבנות הראשית לישראל, רק ערים שעוברות סף אוכלוסייה מסוים זכאיות למינוי של שני רבנים ראשיים - אשכנזי וספרדי. אילת אינה עומדת בתנאי סף זה מבחינת מספר התושבים הקבועים.

עם זאת, אילת נחשבת למקרה חריג וייחודי במפה הציבורית. העיר קיבלה אישור מיוחד לתקינה כפולה בזכות מעמדה כעיר תיירות בין-לאומית, המשרתת בכל רגע נתון ציבור ענק של נופשים ומבקרים העולה בהרבה על מספר תושביה הרשמיים. גורמים במשרד לשירותי דת מציינים כי החרגה זו אמנם מוסיפה מורכבות תקציבית וניהולית, אך היא הכרחית כדי לתת מענה הלכתי ושירותי הולם לכלל הקהילות והתיירים בעיר.

ביקור אצל חבר מועצת חכמי התורה

כחלק מההיערכות לכניסתו לתפקיד הרם, עלה הרב יאיר הדאיה לפני כשבוע למעונו של חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סלים שליט"א. במהלך הביקור, שוחח הרב הדאיה עם ראש הישיבה על צורכי הדת הדחופים של העיר אילת, ודן עמו בדרכים לחיזוק והרבצת התורה בקרב בני התורה ותושבי המקום.

ראש הישיבה בירך את הרב הדאיה שיזכה להמשיך את פעלם של אבותיו ולהנהיג את העיר ברמה. הביקור משקף את החשיבות שמייחס הרב הנבחר להנחיית גדולי ישראל בטרם כניסתו לתפקיד, ואת הרצון לפעול בהתאם להוראותיהם של מרנן ורבנן.

בחירתו של הרב הדאיה מצטרפת לשורה של מינויים רבניים שבוצעו לאחרונה ברחבי הארץ, כחלק ממדיניות המשרד לשירותי דת לחזק את שירותי הדת ולהעניק יציבות רוחנית לקהילות.