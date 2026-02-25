ניצחון סוחף לחופש העיתונות בבית המשפט | השופטת דחתה תביעת לשון הרע של עורך הדין וקבעה: כלי תקשורת המפרסם הודעת דוברות רשמית נהנה מהגנה מלאה, גם אם התוכן פוגעני או שנוי במחלוקת | פסק דין שמשמח עיתונאים ומדאיג תובעים (חוק ומשפט)
בביקור הוקרה בשירות בתי הסוהר אמר ראש הממשלה: ״מה שאנחנו מקבלים פה זה לא רק צדק והרתעה - זה הרבה מאוד מודיעין ונכסים שהשתמשנו בהם לחילוץ חטופינו. נשיג את הניצחון המוחלט תוך כדי שחרור חטופינו. זה מאמץ שלא נרפה ממנו״ | צפו בנאום המלא - שבו עקץ את ה"דיפ סטייט" (בארץ)
בבית הסוהר דומן הוקם אגף ייעודי בו כלואים עשרות הנאשמים בריגול למען איראן | הם נמצאים כל העת במעקב דרך מצלמות שהותקנו בתאים שוהים בין גדרות הברזל ללא שיחות וללא ביקורים | הצלם חיים גולדברג התלווה לסוהרי שירות בתי הסוהר במהלך בידוק שגרתי בתאי המרגלים ומספק הצצה מיוחדת לתאים בהם הם כלואים | צפו בתמונות (חדשות)
אירוע חמור אירע בשבוע החולף, ודווח הבוקר (שני), כאשר אסיר מהפזורה הבדואית בנגב המרצה 45 חודשי מאסר בגין שוד, שוחרר בשוגג מבית סוהר בדרום - 11 חודשים לפני המועד | הוא הוחזר לכלא רק לאחר יומיים | משב"ס נמסר כי נציב בתי הסוהר הנחה על מינוי קצין בודק לפרשה (משטרה)
ברקע השמועות והדיווחים בישראל ובעולם על עסקת חטופים הקרבה ובאה, בשירות בתי הסוהר נערכים לשלב שחרור המרצחים | על פי דיווח היום (רביעי), ראש אגף המבצעים והביטחון בשירות בתי הסוהר, גונדר אביחי בן חמו, הורה על ציוד סוהרים במצלמות גוף, לקראת שחרור אסירים ביטחוניים בעסקת החטופים המתגבשת (בארץ)