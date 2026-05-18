סמוטריץ' לאח החטוף שנרצח: 'מי אדוני?' • תגובות זועמות בכנסת

סערה פרצה היום (שני) בדיון בוועדת החוקה בכנסת, לאחר שדני אלגרט, שאחיו איציק נרצח בשבי חמאס ברצועת עזה, טען כי "אין עוד מדינה בעולם שמפקירה את החטופים שלה". שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהשתתף בדיון, הגיב בשאלה: "מי אדוני?" - ועורר גל של תגובות זועמות מחברי הוועדה.

אלגרט, שאחיו איציק הי"ד נחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר ונרצח בשבי, פנה לחברי הוועדה בדברים כואבים על החטופים.

על פי הנמסר, תגובתו של השר סמוטריץ' עוררה תדהמה בקרב חברי הוועדה, שלא ציפו ששר בממשלה לא יזהה את אחיו של חטוף שנרצח בשבי, ושנמצא במשכן בשנים האחרונות שעות רבות. גם אלגרט עצמו כאב משאלתו של השר, כך דווח.

יצוין כי איציק אלגרט הי"ד נחטף בגיל 68 מביתו בקיבוץ ניר עוז לאחר שנפצע מירי המחבלים. במהלך השבי, על פי עדויות שנמסרו למשפחה, הוא עונה למוות בחקירה לאחר שהמחבלים חשדו בו שהוא טייס בשל קעקוע של נשר שהיה על ידו. גופתו הושבה לישראל במסגרת הפעימה האחרונה של שלב א' בעסקת החטופים בחודש פברואר האחרון.

דני אלגרט חשף לפני תקופה כי מנתיחת גופתו של אחיו עולה כי הוא עונה למוות בחקירה. "איציק לא מת מהתקף לב. גופתו הגיעה עם מספר רב של צלעות שבורות כתוצאה מלחץ חיצוני על בית החזה, בהונות הרגליים שבורות ושבר באף", כתב.

כידוע, איציק אלגרט הי"ד שירת את קיבוץ ניר עוז במשך שנים רבות כחצרן ואחראי על עבודות האינסטלציה, הגז והקיטור. הוא הותיר אחריו שני ילדים, אח ושתי אחיות. במהלך כל תקופת השבי, אחיו דני פעל ללא לאות למען השבתו של איציק, והרבה להתראיין ולפעול מול הגורמים הרשמיים.