בשבעה באוקטובר הוערכה תמונת המצב הראשונית בכ-3,100 נעדרים וחטופים, בין היתר נוכח היקף נרחב של מנותקי קשר. לאחר ניתוח מעמיק של הנתונים וגיבוש תמונת מצב מבוססת הוגדר כי מדובר ב-255 חטופים ברצועת עזה, מתוכם ארבעה אשר הוחזקו בשבי עוד טרם פרוץ המלחמה | כל פרטי הפעילות (חדשות בארץ)
לראשונה מאז מלחמת צוק איתן, אין חטופים או חללים ברצועת עזה | על פי עדכון דובר צה"ל, הליך הזיהוי של הגופה שנמצאה - הושלם ואפשר לדווח, כי ישראל השיבה לידיה אחרי 843 ימים בשבי את גופתו של החטוף החלל האחרון רן גויאלי הי"ד; "בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה", נמסר (חדשות בארץ)
משפחתו של החלל החטוף רן גואילי מסרה בהמשך להגעת סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שליחי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לישראל כי "הלחץ מופנה למקום הלא נכון" | עוד מסרה כי "טראמפ בעצמו אמר השבוע כי חמאס יודע היכן הבן שלנו, אנחנו תוהים מדוע הלחץ מופנה למקום הלא נכון" (מדיני)
הנשיא טראמפ אמר בנאום בבית הלבן כי "נראה שאנחנו יודעים איפה נמצא רן גואילי" | הוריו, איציק וטלי מסרו: "דבריו מוכיחים כי חמאס יודע היטב היכן נמצא הבן שלנו ומפר ביודעין ובמכוון את ההסכם" | לדבריהם, "על ממשלת ישראל והממשל האמריקני מוטלת האחריות להפעיל את כל כובד משקלם ולוודא שחמאס ממלא את חלקו בהסכם או שיוטלו עליו סנקציות" (מדיני)
ברקע הצגות ה"חיפושים" של חמאס אחר גופתו של החלל החטוף רן גווילי, מה שלמעשה מעכב את המעבר לשלב ב' בעסקה, בכיר אמריקני אמר הערב כי "השיחות על המעבר לשלב השני של הסכם בעזה מתקדמות למרות כל הקשיים" | לדבריו, "אנחנו צופים כי הפריסה הראשונית של כוח השמירה על היציבות בעזה תתבצע בתחילת 2026, בהשתתפות מדינה או שתיים בהתחלה" (מדיני)
משרד רה"מ הודיע כי זוהתה גופתו של החלל החטוף סודתיסאק רינתלאק ז"ל | סודתיסאק נרצח בבוקר שמחת תורה וגופתו נחטפה לרצועת עזה | בעזה נותר חלל חטוף אחרון לוחם היס"מ רן גואילי הי"ד | משרד רה"מ: "חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבו במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך" (צבא וביטחון)
בעזה חודשו הבוקר החיפושים אחר גופות שני החללים החטופים הנמצאים בידיו | בכלי תקשורת המזוהה עם חמאס דיווחו כי חולצה גופה באזור בית לאהיה, שבצפון הרצועה | הג'יהאד האסלאמי פרסם הודעה רשמית כי איתר חלל והחמאס מסר כי הגופה תימסר בשעה 17:00 (העולם הערבי)
ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הודיע כי מצא גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, אך עד כה, הארגון לא החזירו לישראל | לשכת ראש הממשלה: "מדובר בהפרה נוספת של ההסכם" | ברצועה נותרו שלושה חללים חטופים (חדשות)
בנו ובנותיו של מני גודארד הי"ד, שגופתו הוחזרה בשבוע שעבר מידי המרצחים של חמאס, ספדו לו בכאב בהלוויה שהתקיימה בבית העלמין בקיבוץ בארי: "אני רוצה להגיד לך שאני אוהב, שאני מתגעגע, ואני רוצה גם לבקש סליחה. סליחה שלא הצלחתי להציל אותך ואת אמא, סליחה שלפעמים לא הייתי בן טוב, סליחה שלקח יותר מדי זמן להביא אותך לקבורה", ספד בנו (חדשות בארץ)