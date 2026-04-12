נדיה כהן, אלמנתו של המרגל האגדי אלי כהן הי"ד, יצאה בברכה מיוחדת למתאם השבויים והנעדרים תת אלוף במיל' גל הירש, בעקבות בחירתו להדליק משואה בטקס יום העצמאות הקרב. בדבריה, שהועברו למשפחות החטופים ולציבור הרחב, הביעה כהן את שמחתה על הכבוד שהוענק להירש.

"גל, אני מברכת אותך ואני שמחה שקיבלת את המתנה שהיא מגיעה לך – להדליק משואה ליום העצמאות", כתבה כהן במסר חם. לדבריה, הבחירה משקפת את תרומתו המיוחדת של הירש בתקופה הקשה שעוברת על עם ישראל מאז שביעי באוקטובר.

כהן הדגישה את העבודה המסורה של הירש למען משפחות החטופים והפצועים: "זה בא לך בדרך שאתה עזרת לשבויים, לפצועים, להורים שאיבדו את ילדיהם בשביעי לעשירי. תרמת את התרומה הכי טובה שיכולה להיות כבן אדם לאנשים שהיו זקוקים לך בשעת צרה".

הברכה מגיעה בתקופה שבה הירש מתמודד עם ביקורת חריפה מצד חלק ממשפחות החטופים ושורדי שבי, שטוענים כי לא נעשה מספיק למען השבת החטופים. יחד עם זאת, נדיה כהן, שבעצמה הדליקה משואה בעבר יחד עם בתה, בחרה להעניק לו חיזוק ציבורי.