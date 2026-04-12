ראש הממשלה, נשיא המדינה וכל הצמרת הפוליטית, חולקים בשעה זו כבוד אחרון ללוחם רן גואילי הי"ד, שגופתו הוחזרה אלינו בדרך נס | מסע הלוויה נפתח בהספדים של בני המשפחה ולאחר מכן של נשיא המדינה, ראש הממשלה ועוד (בארץ)
חמאס מתכנן להשתיל 10,000 מאנשיו בממשל החדש בעזה. לפי דיווח ברויטרס, ארגון הטרור קרא לאנשיו להשתלב במנגנוני השלטון הנתמכים ע"י ארה"ב, בניגוד לתוכנית טראמפ. ישראל צפויה להתנגד נחרצות למהלך שנתפס כצעד שישאיר את חמאס בשלטון מאחורי הקלעים (פוליטי מדיני)
הכתב הפוליטי הבכיר מצטט גורמים בצה"ל שדוחים תיאוריית קוספירצייה "הזוייה ומבישה" שלפיה רן גוואילי הושאר בעזה למרות שמיקומו היה לכאורה ידוע | "פעולה של חודש נדחסה ליממה וחצי, אמר אתמול מקור אמריקני בכיר בהערכה" (בארץ)
לאחר חזרתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי, נפתחה הדרך להמשך יישום התוכנית לסיום המלחמה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לעתיד עזה, והבהיר את הדרישה של ישראל קודם לשיקום | גורמים אמריקניים: "טראמפ מתואם עם נתניהו" (בארץ)
הוריו של רן גאוילי ביקשו הערב להודות לציבור שעמד לצידם לאורך כל הדרך | אימו אמרה: "אנחנו גאים להגיע למעמד הזה, בייחוד כשיודעים שמי שהוציא את רני מהמקום הארור הזה הם חיילי צה"ל, הגאווה הרבה יותר חזקה מהעצב. רני חזר הביתה, גיבור ישראל, אנחנו הכי גאים בו בעולם" (בארץ)
השב"כ חשף כי במסגרת מבצע בעזה נעצר מחבל של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שהיה מעורב בפעילות נגד צה"ל | הוא סיפר על מעורבותו בהעברת גופתו של גואילי בין מספר מקומות מה שעזר להוביל לקבל מידע מודעיני על החלל החטוף (בטחון)
גיבור ישראל, רן גואילי הי"ד, הושב לישראל לקבורה אחרי 843 ימים בשבי חמאס | גופתו אותרה לאחר שנבדקו 250 גופות בבית קברות ברצועה, במבצע שהחל בשבת האחרונה | הנשיא טראמפ: "החזרנו את כולם! חשבו שזה בלתי אפשרי" | הלווייתו תתקיים ביום רביעי הקרוב | לראשונה מאז 2014 - אין יותר חטופים בעזה (חדשות)
הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר שוחח עם משפחת גואילי לאחר זיהוי בנם במבצע ״לב אמיץ״ בצפון רצועת עזה | הרמטכ״ל: ״עמדנו בהבטחה שלא משאירים אף אחד מאחור - חיילי צה״ל, הלוחמים בחזית וכל העם מתרגשים על חזרתו של רן לקבר ישראל״ (צבא)
בחמאס ממהרים לקחת קרדיט על החזרת גופתו של רן גואילי הי"ד, ודורשים את יישום סעיפי הסכם הפסקת האש במלואם, ובמיוחד פתיחת מעבר רפיח בשני הכיוונים ללא הגבלות" | בצה"ל אומרים: חמאס לא העביר את המידע על רני - הם הוציאו הודעה אמש כי רצו 'לגזור קופון' אחרי שהבינו שמתקרבים לאיתורו (מדיני)
עם השבתו של רני גואילי ז"ל לקבר ישראל, הכריז רה"מ על השלמת המשימה הקדושה. בשיאו של המעמד, בירך נתניהו "שהחיינו" בשם ומלכות, הסיר את סיכת החטופים מדש בגדו וביקש מהאומה כולה לעצור לרגע של הודיה (פוליטי מדיני)
החטוף החלל האחרון ברצועת עזה, רן גואילי הי"ד, אותר בקבר אחים פלסטיני, בין עשרות גופות | הוא זוהה סופית לפני כשעתיים | בצה"ל אמרו כי "מה שהביא אותו היה לחץ צבאי בלתי מתפשר על חמאס. זה היה רגע מרגש וקשה לאתרו בין הריחות של הגופות והמראות שהחזירו אותנו לימים של מחנה שורה" | צפו בשירה המצמררת של הכוחות בתום מבצע החיפושים (חדשות)
לראשונה מאז מלחמת צוק איתן, אין חטופים או חללים ברצועת עזה | על פי עדכון דובר צה"ל, הליך הזיהוי של הגופה שנמצאה - הושלם ואפשר לדווח, כי ישראל השיבה לידיה אחרי 843 ימים בשבי את גופתו של החטוף החלל האחרון רן גויאלי הי"ד; "בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה", נמסר (חדשות בארץ)