ארגוני הטרור טרם העבירו אותו לידי ישראל, אבל במערכת הביטחון כבר יש קצוות חוט אפשריים לגבי המיקום שבו קבור ברצועת עזה החטוף האחרון רן גואילי הי"ד | בדיקות ראשוניות כבר נעשו בשטח בימים האחרונים (חדשות, חטופים)
מתאם השבויים והנעדרים גל הירש ביקש מראש משלחת הצלב האדום שידרוש מחמאס שלא ייתן מזון רב מדי לחטופים לפני השחרור מחשש להזנת יתר שעלולה להעמיד אותם בסכנת חיים | הירש העביר מסמך מיוחד שערכו מומחי משרד הבריאות שקובע כיצד נכון להזין את החטופים לפני השחרור (מדיני)
בעוד עם ישראל כולו ממתין בציפייה דרוכה לשובם של אחינו החטופים, צער המשפחות ברגעי המתנה אלו - בלתי ניתן לתיאור | בתוך כך, פנה מתאם השבויים והנעדרים גל הירש במסר למשפחות, רגע לפני יום הכיפורים, בתקווה לתשובה קרובה וחיובית של ארגון הטרור (חדשות)
בוועדה לביטחון לאומי נערך בשעה זו דיון סוער, בנוגע לחקיקת החוק לעונש מוות למחבלים | למרות התנגדות ראש הממשלה לעסוק בחוק בעת שדנים על עסקת טראמפ, בן גביר הבהיר בוועדה כי הוא חושב אחרת | סיקור מהדיון (חדשות, פוליטי)
על אף הביקורת של משפחות חטופים, וההודעה הקטארית כי השיחות קרסו, בכירים בישראל מעריכים כי החיסול מקדם את הסיכוי לעסקת חטופים | במקביל, גל הירש הודיע הערב למשפחות חטופים כי "הנהגת חמאס המכונה ״חמאס חו״ל״ היוותה מכשול להשגת הסכם ושיבשה את הדרך לעסקה, הפרה סיכומים והערימה קשיים ומכשולים רבים" (מדיני)
מתאם השבויים והנעדרים גל הירש ומשפחתו סובלים מאיומי רצח והטרדות מצד מפגינים קיצוניים. בתו נשלחה לחו"ל, ורעייתו חוששת לחייהם | המשטרה: "משטרת ישראל מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לחוק ולנהלי המשטרה" (בארץ)
מתאם השבויים והנעדרים פנה למשפחות החטופים והודיע כי מתקיימים מהלכים אולם יש להימנע מעיסוק בהם בתקשורת | גורם מדיני הבהיר: "אנחנו בשלב ההכרעה הסופי של חמאס ולא נשאיר אף חטוף מאחור" | הוא הבהיר את המדיניות: ישראל דורשת את שחרור כל 50 החטופים | פרטים חדשים (חטופים)
ברקע הדיווחים על התקדמות במגעים לעסקה, מתאם השבויים והנעדרים, שוחח לפני דקות ספורות עם משפחות החטופים ועדכן אותם במתרחש | לדבריו של הירש: "סבבי השיחות נתקלים בקשיים ומכשולים, אך הפעולות למצות כל סיכוי להשבת החטופים נמשכות בדרכים שונות" (מדיני)
נשיא ארה"ב טען הלילה כי שלושה חטופים נוספים מתו בשבי חמאס: "יש 21 חטופים בחיים - לפני שבוע זה היה 24, אבל עכשיו רק 21 מהם בחיים" | מטה משפחות: "דורשים מהממשלה: אם יש מידע שהוסתר מאיתנו, העבירו לנו אותו במידי" | גל הירש הבהיר: "24 מוגדרים חיים, והמשפחות מעודכנות בכל מידע שברשותנו" (ארץ)
על אף גל הדיווחים בשבוע האחרון כי המגעים בין ישראל לחמאס נקלעו למבוי סתום, וכי חמאס אינו מאפשר להתקדם בשיחות, הערב (חמישי) הודיעה לשכת ראש הממשלה כי מחר תצא משלחת ישראלית לשיחות המשא ומתן בדוחא | במקביל דווח כי ראש הממשלה יקיים בקרוב דיון מיוחד בנושא (בארץ, שחרור חטופים)