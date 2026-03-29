בשבעה באוקטובר הוערכה תמונת המצב הראשונית בכ-3,100 נעדרים וחטופים, בין היתר נוכח היקף נרחב של מנותקי קשר. לאחר ניתוח מעמיק של הנתונים וגיבוש תמונת מצב מבוססת הוגדר כי מדובר ב-255 חטופים ברצועת עזה, מתוכם ארבעה אשר הוחזקו בשבי עוד טרם פרוץ המלחמה | כל פרטי הפעילות (חדשות בארץ)
שרים בקבינט המדיני ביטחוני מתחו ביקורת חריפה על ההחלטה לעבור לשלב ב' ולפתוח את מעבר רפיח | השרה סטרוק: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו" | השר סמוטריץ': "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית" | השר בן גביר: "אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד" | לשכת רה"מ טענה כי מדובר בהסכמה "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ" (חדשות, מדיני)
סרן הדר גולדין הושב היום לישראל לקבורה בארצו לאחר 11 שנים בהן גופתו הייתה מוחזקת בידי חמאס בעזה | במסגרת הסכם הפסרת האש עם חמאס ועסקת החטופים, היום הושבה לישראל גופתו של הקדוש הדר גולדין השם ייקום דמו | משפחתו שנאבקת למען שחרור גופתו מזה 11 שנים תזכה כעת לקוברו באדמת ישראל (חדשות)
ממשל טראמפ הפעיל לחץ על חמאס בימים האחרונים להחזיר לישראל את גופתו של הדר גולדין הי"ד כדי לאפשר להגיע להסכם בין הצדדים לסיום משבר המחבלים ש"כלואים" במנהרות ברפיח |בכיר אמריקני אמר כי אם חמאס יחזירו את הגופה, זה יאפשר לנתניהו "יותר מרחב פעולה פוליטי לסיים את המשבר עם 200 מחבלי חמאס במנהרות ברפיח" (צבא, מדיני)
לפי דיווחים מעזה, חמאס נערך לשחרר את גופותיהם של שני חטופים חללים, הדיווח קיבל גם אישור מגורמים ישראלים |13 חטופים חללים נותרו בעזה, ישראל מעריכה שחמאס יכול להשיב "ללא מאמץ" עוד מספר חטופים (חדשות, צבא)
סגן נשיא ארה"ב המבקר בישראל ביקש מנתניהו "לתת צ'אנס, להסכם לסיום הלחימה ברצועה ואף לסייע בישומו | נתניהו השיב לואנס: "גם אני רוצה לראות את ההסכם מצליח מאוד בשטח" | גורמים במערכת הביטחון חוששים מהאפשרות שסגן הנשיא יוביל למספר החלטות שהתנאים בשטח לא מאפשרות אותן (מדיני)
במהלך הלילה זוהו גופות החטופים החללים אריה (זלמן) זלמנוביץ ותמיר אדר הי"ד | זלמנוביץ נרצח בשבי ואדר נפל בקרב במתקפת הפתע של חמאס בבוקר שמחת תורה | 13 חללים חטופים נותרו בשבי חמאס ברצועת עזה | משרד רה"מ: "חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו ולהשיב את כל החללים החטופים" (אקטואליה)
מדינות ערביות חוששות להיכנס לנעליים הגדולות של צה"ל בשמירת השלום בעזה, באזורים מהם ייסוג חמאס בהדרגה - אם וכאשר | אותן מדינות חוששות גם לנזק דיפלומטי בלתי הפיך ממהלך שיהפוך אותן לכובשות ותומכות באויב הציוני, מדינות ערביות בשירות ישראל | בינתיים, אין דד-ליין להקמת כוח כזה וחמאס חוזר להתעצם - על חשבון אזרחי ישראל (מדיני)
סגן הנשיא ג'יי די ואנס התייחס היום בביקורו בישראל להפסקת האש בין ישראל לחמאס ואמר כי הפסקת האש מתנהלת טוב יותר מן הצפוי | ואנס הודה לממשלת ישראל על שיתוף הפעולה, והוסיף שכל פעם שקורה משהו "רע", זה לא אומר שזה הסוף של הפסקת האש (חדשות)
לפי פרשנות שפורסמה בסוכנות הידיעות 'רויטרס', המרוויחה הגדולה ביותר של העסקה, למעט ישראל עצמה בשיבת החטופים, היא מדינת האחים המוסלמים, תומכת החמאס - טורקיה, והעומד בראשה, רג'פ טאיפ ארדואן | לאחר שהצליח לשכנע את חמאס הוא קיבל לגיטימציה בינלאומית לפעול במרחב, והרבה מאוד קרדיט מנשיא המעצמה הגדולה בעולם (חדשות)
הבנות של רונן אנגל הי"ד שגופתו הושבה לישראל במוצאי שבת, הספידו אותו היום בקיבוץ ניר עוז. אחת הבנות אמרה: "גם אני מתתי ב7/10 אבל רק אתה הפסקת לנשום, בעזרת השם ניפגש בגלגול הבא תשמור לי מקום לידך. תחכה לי אבוש" (חדשות)
סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס נחת היום בצהריים בנמל התעופה בן-גוריון, לראשונה בתפקידו כסגן נשיא ארה"ב | ברקע העסקה עם חמאס והפסקת האש השברירית, סגן הנשיא ינסה לקדם את שלב ב' בעסקה והקמת הכוח לאיתור חללים | לפי דיווחים בארה"ב, מטרתו של סגן הנשיא היא גם להפעיל לחץ על ישראל שלא לשבור את הכלים מול חמאס, ולמנוע חזרה מלאה ללחימה למרות ההתפתחויות במהלך הימים האחרונים (חדשות)
שליחי נשיא ארה"ב, סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר, העניקו ראיון לתוכנית 60 דקות הפופולארית של CBS בו פתחו השניים צוהר אל מאחורי הקלעים של הסכם החטופים והימים והשבועות שקדמו לו | על התקיפה בקטאר אמרו השניים: "הרגשנו נבגדים" | כך נרקם ההסכם בחדרי הבית הלבן (חדשות)
מעזה מגיעים תמונות וסרטונים המציגים מצב מלחמה על מלא, כאילו לא הוכרזה הפסקת אש לפני מספר ימים בלבד | במקביל, דובר צה"ל בערבית פרסם הודעה שנועדה לפי ההערכות להפחיד את העזתים ואת חמאס מפני חזרה ללחימה (חדשות)
צה"ל החל בתקיפות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח והשמידו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים | דובר צה"ל: "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל יגיב בעוצמה" | גורם ישראלי מוסר כי נערכים להגברת קצב התקיפות ברצועה (צבא וביטחון, בארץ)