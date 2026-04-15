הקבינט מתכנס הערב בצל המתיחות עם איראן והמו"מ האמריקאי

הקבינט המדיני ביטחוני יתכנס הערב (ראשון) בשעה 20:00 לדיון דחוף על המתיחות הביטחונית מול איראן וההיערכות לאפשרות של מלחמה, לצד האופציה שארה"ב תצליח להגיע להסכם עם טהראן שימנע תקיפה צבאית.

על פי הנמסר, בדרג המדיני והביטחוני בישראל נערכו לתקיפה דרמטית של ארצות הברית באיראן כבר בסוף השבוע, אלא שביום חמישי התברר לדרגים הבכירים כי בבית הלבן החליטו לדחות את התקיפה למועד אחר. במקביל לדיון על איראן, צפויים חברי הקבינט לדון גם בהתפתחויות בגזרת לבנון, על רקע סירוב ארגון הטרור חיזבאללה להתפרק מנשקו במסגרת הסכם הפסקת האש השברירי. אזהרות מהציר הפרו-איראני גל תגובות מחרידות ברשת על פטירת הבחור שפיגל ז"ל משה כץ | 12:30 בתוך כך, ערוץ "אל-מיאדין" המזוהה עם הציר הפרו-איראני ציטט אמש "מקור המקורב למעגלי קבלת ההחלטות", באומרו: "כל מלחמה נגד איראן תסמן תחילת דרך בלתי נמנעת להתפוררות הסדר העולמי". לדבריו, "פרוץ מלחמה כזו ישנה את החישובים של סין ורוסיה. שינויים מהותיים עשויים לדחוף את סין ורוסיה לפעול לכפיית מציאויות גיאוגרפיות חדשות המשרתות את האינטרסים שלהן".

רקע: מתיחות בקבינט

יצוין כי בישיבות הקבינט האחרונות התפתחו ויכוחים סוערים בין השרים לבין ראש הממשלה. בישיבה שהתקיימה לפני מספר שבועות, השרה מירי רגב עקצה את הרמטכ"ל זמיר בשאלה: "מי מטפל במחבלים במנהרה בעזה, הפצ"רית?" - תוך שהיא מבקרת את אופן הטיפול במחבלים שנתפסו.

ראש השב"כ דוד זיני הפתיע אז כשיצא להגנת הרמטכ"ל וזעם על דברי השרים, תוך שהוא מדגיש את האחריות המוטלת על נבחרי הציבור.