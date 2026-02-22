שרים בקבינט המדיני ביטחוני מתחו ביקורת חריפה על ההחלטה לעבור לשלב ב' ולפתוח את מעבר רפיח | השרה סטרוק: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו" | השר סמוטריץ': "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית" | השר בן גביר: "אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד" | לשכת רה"מ טענה כי מדובר בהסכמה "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ" (חדשות, מדיני)
שרים בממשלה מאשמים את רה"מ והשר רון דרמר בניהול מגעים עם ארה"ב על עתיד רצועת עזה, כשזה קורה תוך מידור מוחלט של חברי הקבינט והשרים בישראל | "'התנהלות סותרת ואינה הולמת התנהלות קואליציונית תקינה בסוגיות קריטיות מעין אלה'' (מדיני)
בדיון הדרמטי שנערך ביום חמישי האחרון בקבינט, דיון שבסופו הממשלה קיבלה את עסקת החטופים, השתתפו גם ראש המוסד דדי ברנע והרמטכ"ל זמיר, שהביאו ציטוטים מעניינים לישיבה המיוחדת לגבי העתיד ומדוע ההסכם כה חשוב למדינה (חדשות)
מנהיג חמאס בעזה, חליל אל־חיה, הכריז כי ההסכם שהושג כולל הפסקת אש קבועה, פתיחת מעבר רפיח והחזרת שבויים – "העולם נדהם מחוסן העם בעזה". בהצהרתו הזכיר את בכירי חמאס שחוסלו, וברך את "גיבורי ההתנגדות" שלקחו חלק במו"מ בשארם א־שייח | בירושלים, ישיבת הממשלה לאישור העסקה תיפתח באיחור ניכר (בארץ)
הקבינט המדיני־ביטחוני צפוי לאשר את העסקה לשחרור החטופים ולאחר מכן תתקיים ישיבת ממשלה מורחבת. רוב השרים צפויים להצביע בעד, סמוטריץ’ ובן גביר יתנגדו במחאה על שחרורם של מאות מחבלים. הערכה שהשניים לא צפויים לפרוש מהממשלה (פוליטי)
בישיבת הקבינט שנערכה אמש, הטיח ראש הממשלה בראשי מערכת הביטחון: "אני שומע את עמדתכם, אבל בסוף אני מחליט ואתם צריכים להתיישר" | שרים שהשתתפו בישיבה טענו: "נתניהו לא ילך לעסקה חלקית - בשלב הנוכחי" (מדיני)
העימותים בין הרמטכ"ל החדש שנבחר לאחר שקודמו הודח בשל העימותים - לא פוסקים וגם אמש בישיבת הקבינט, ראש הממשלה נתניהו נזף ברמטכ"ל וקרא לו להפסיק לתדרך נגדו, מכיוון שזה פוגע בלכידות וברוח הלחימה | ראש הממשלה ציטט בישיבת הקבינט את הנשיא טראמפ; "הוא אמר להיכנס בכל הכוח" (חדשות)
הקבינט המדיני בטחוני התכנס הלילה לדיון ארוך בנושא הכניסה לעיר עזה ועסקת חטופים | במהלך הדיון בן גביר ביקש להצביע על כך שלא תהיה עסקה חלקית ונתניהו אמר כי אין צורך בהצבעה משום שזה "לא על הפרק" | חרף עמדת נתניהו, הרמטכ"ל העלה בפני השרים את האפשרות לקדם עסקת חטופים חלקית והביע תמיכה במהלך (מדיני)
ישיבת הקבינט התכנסה, והשרים קיבלו עדכון ביטחוני על הנעשה בגזרת המשא ומתן להחזרת החטופים, אך לדברי המשתתפים "זה היה הדיון הכי לא משמעותי שהיה" | נתניהו התייחס לאמירה של הנשיא טראמפ על כך שישנם חטופים שאינם בחיים ואמר: אני לא יודע על מה הוא מסתמך, אבל לנו זה לא מוכר (מדיני)
חמאס נערך בכוחות מתוגברים לחדירת כוחות צה"ל לעיר עזה, ואף מונע מתושבי העיר לצאת מהאזור | המטרה של חמאס: כמה שיותר אזרחים שייהרגו, במטרה לצאת במסע דה-לגיטימציה נגד הפעולה של צה"ל, אליה העולם מתנגד גם כך | היום צפוי הקבינט לקבל החלטה על כניסה לעיר עזה והשתלטות על הרצועה (חדשות)
למרות ההחלטה של הדרג המדיני: במערכת הביטחון טוענים כי יקח להם לפחות שבוע, לגבש את התוכניות המבצעיות - לכיבוש עיר עזה | בנוסף תדרכו בצה"ל, כי כרגע הם נדרשים לכוח שכנוע נוסף - כדי שהחיילים המשרתים במילואים - יסכימו לבוא (צבא)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הביע תמיכה מלאה בהחלטת הקבינט ואמר כי היה בין מובילי החלטת הכיבוש | הוא תקף את מתנגדי המהלך בצה"ל: "די עם התירוצים – הצבא צריך לבצע את הוראות הדרג המדיני". לדבריו, המפתח כעת בידי נתניהו: "אל תעצור באמצע" (פוליטי)