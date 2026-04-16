נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב (חמישי) על הפסקת אש בת 10 ימים בין ישראל ללבנון, שתיכנס לתוקף בחצות הלילה. ההכרזה מגיעה לאחר שיחות שניהל הנשיא האמריקאי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם נשיא לבנון ג'וזף עאון, במהלך שעשוי להוות נקודת מפנה דיפלומטית משמעותית בזירה הצפונית.

"ניהלתי זה עתה שיחות מצוינות עם הנשיא המכובד מאוד ג'וזף עון מלבנון, ועם ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל", מסר טראמפ בהודעה רשמית. "שני המנהיגים הללו הסכימו שכדי להשיג שלום בין מדינותיהם, הם יתחילו באופן רשמי הפסקת אש של 10 ימים בשעה 17:00 לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב" - כלומר, בחצות לפי שעון ישראל.

ההכרזה מגיעה על רקע מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים שהפעילה ארצות הברית בימים האחרונים. כאמור, ביום שלישי התקיים מפגש היסטורי בוושינגטון בין שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר ושגרירת לבנון נאדה חמאדה מועווד, בחסות שר החוץ האמריקאני מרקו רוביו - לראשונה מזה 34 שנים.

טראמפ הנחה את סגן הנשיא ג'יי-די ואנס ואת מזכיר המדינה רוביו, יחד עם יו"ר המטות המשולבים דן 'רייזין' קיין, לעבוד עם ישראל ולבנון כדי להשיג שלום בר-קיימא. "זה היה כבוד עבורי", ציין הנשיא האמריקאי בהודעתו.

הקבינט התכנס לדיון דחוף והשרים זועמים

בישראל, הקבינט המדיני ביטחוני התכנס הערב לדיון טלפוני לאשר את ההחלטה אך השיחה נותקה בשל "כשל טלפוני" וחזרה לאחר מכן לחלק מהשרים בלבד, ועל פי דיווחים השרים כעת זועמים על כך שההחלטה התקבלה בלא אישורם.

עם זאת נתניהו אומר לשרי הקבינט כי כוחותינו ישארו במיקומם הנוכחי בזמן הפסקת האש ולא תהיה נסיגה.