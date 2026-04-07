ילד קטן - בן 4 וחצי בלבד נפל בליל שבת לתוך סיר מרק שהונח על הפלטה בבית הכנסת לטובת המתפללים במקום | הילד מורדם ומונשם ומטופל לפי הפרוטוקול, כאשר כמעט מחצית מגופו מכוסה בכוויות קשות, בחסדי שמיים - מצבו יציב | זה המסר של האם (חדשות)
מספר חשודים נתפסו על ידי המשטרה באוסלו בסמוך לבית כנסת, כאשר הם מחזיקים בחומרי נפץ ותחמושת | באופן מקומם, הרשויות אמרו כי לא ברור שבית הכנסת היה על הכוונת וכי ייתכן ש"המיקום היה מקרי" | כל הפרטים (חדשות)
אחרי שהופיע בבית משפט, נשאר החשוד בדריסת שערי בית הכנסת הגדול בריסביין שבאוסטרליה במעצר. הוא הכחיש שביצע פשע שנאה וטען שמדובר היה ב“רגע של איבוד שליטה” בלבד | הדיון הבא נקבע לעוד כשבועיים (יהדות בעולם)
איסלאמיסטים מלונדון מבקשים להשתלט על מבנה בית כנסת בן מאה שנים שעומד למכירה פומבית | בסרטון שפרסם אדם בלבוש סלאפי, הוא נראה מבקש להתרים את המוסלמים המקומיים כדי להפוך את המקום למסגד ומרכז איסלאמי, רח"ל (חדשות)
במשרד החוץ בירושלים התקיים היום טקס מיוחד ומרומם של קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של המשרד | שר החוץ גדעון סער יחד עם רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת | באירוע בו השתתפו מאות מעובדי המשרד נשאו השניים דברים, לאחר מכן בתהלוכה חגיגית הכניסו ארבעה ספרי תורה לבית הכנסת החדש (ברנז'ה)
אלמוני הגיע לפנות בוקר לבית הכנסת הגדול 'בית יוסף' בגבעתיים והשחית תפילין, טלית וסידורים, אותם השליך על רצפת הכניסה | המשטרה פתחה בחקירה| הרבנים הראשיים מסרו: "פגיעה בקדשי ישראל היא פגיעה בליבו של העם היהודי כולו" (חדשות, חרדים)
באחד מבתי הכנסת בציריך שבשווייץ גילו בבוקר יום השבת - צמוד לחלונות בית הכנסת, גלון עם כ-50 ליטר בנזין | המשטרה הוזעקה בשל החשש כי מתחת לגלון הוטמן מטען חבלה | המתפללים פונו מיד לאחר תפילת שחרית ולפני אמירת ההלל | המשטרה בדקה את המצלמות ואת רכב החשודים והמרדף אחריהם נמשך (בעולם)