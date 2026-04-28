אירוע עבודה התרחש היום (שלישי) בבני ברק, כאשר פועל כבן 30 נפצע בינוני כתוצאה מנפילה מגובה במהלך עבודות שיפוצים בבית כנסת ברחוב חבקוק. הפיגום עליו עבד קרס, והוא נפל יחד עמו.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לזירה והעניקו סיוע רפואי ראשוני לפצוע. זאבי פישמן, אריה דינר ובנימין פישל, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בזירה, מסרו פרטים על האירוע: "סיפרו לנו בזירה כי הוא נפל מגובה עם פיגום שקרס במהלך שיפוצים בבית כנסת".

החובשים הוסיפו כי הם העניקו לפצוע טיפול רפואי מיידי בזירה, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים. "הוא סובל מחבלות ופציעות בראש ובגב. בשלב זה מצבו מוגדר בינוני", ציינו אנשי ההצלה.

אירועי נפילה מפיגומים במהלך עבודות שיפוצים אינם נדירים, ובחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים דומים ברחבי הארץ. בתל אביב, לפני מספר חודשים, נהרג פועל ושלושה נוספים נפצעו כאשר פיגומים קרסו באתר בנייה.

גורמי הבטיחות מזהירים כי עבודות בגובה מחייבות הקפדה יתרה על כללי הבטיחות, לרבות בדיקת יציבות הפיגומים לפני תחילת העבודה ושימוש בציוד מגן אישי.

הפצוע פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי נוסף. מצבו מוגדר כיציב בינוני, והוא מאושפז במחלקה אורתופדית.