הנפטר הופיע בחלום וגילה: דיבורים בבית הכנסת לא נמחקו

עדות מצמררת מעולם האמת הגיעה השבוע לשולחנו של הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א, ונחשפה בשיעורו האחרון. הסיפור, שהועבר לפוסק על ידי תלמיד חכם שפגש את בעל המעשה, עוסק ביהודי תושב בני ברק שהלך לעולמו בשנה שעברה לאחר סבל ממושך, והופיע בחלום לחברו עם מסר מזעזע על עוון שלא נמחק.

במהלך השיעור, עצר הרב מוצפי את שטף דבריו ושיתף את הקהל בעדות המטלטלת כפי ששמע אותה באותו היום. "סיפר לי היום תלמיד חכם אחד, על אחד תושב בני ברק שאני הכרתי אותו - יהודי צדיק, מסכן", פתח הגר"ב מוצפי. "והוא הלך לעולמו לפני שנה בחודש חשוון, בן 46, אחרי מחלה קשה מאוד. סבל ייסורים נוראיים, יותר משנה, שנתיים. והשאיר ילדים קטנים יתומים והלך לעולמו".

"פניו לא היו טובים"

הרב מוצפי המשיך ותיאר את המפגש המרעיד: "והוא, לפני איזה ימים אחדים, נגלה בחלום לחבר שלו הכי טוב, וראה אותו שפניו לא טובים. שאל אותו: 'מה לך? למה אתה ככה? מה, לא טוב לך שמה?'. הוא שתק. אמר לו: 'מה, אבל עברת... הוא עבר הרבה ייסורים פה, לא כיפרו?'".

התשובה שהתקבלה הייתה מזעזעה. "אמר לו הנפטר: 'כן, כיפרו. אבל יש עוון אחד קשה מאוד, שהעוון הזה לא נמחק, והוא דיבורים בבית הכנסת, ובפרט בשעת התפילה'", העביר הגר"ב מוצפי את המסר המצמרר.

בקשה מיוחדת מעולם האמת

הנפטר לא הסתפק בגילוי העוון, אלא הפנה בקשה דחופה לחברו. "אמר לו: 'אני מבקש ממך שתפרסם את זה ברבים, וזה יהיה לי כפרה, כי כך אמרו לי בשמיים'", מסר הגר"ב מוצפי את המילים המדויקות שנאמרו לו על ידי התלמיד חכם שפגש את בעל המעשה.

לאחר הבאת העדות, פנה הרב מוצפי לשומעי לקחו בקריאה נרגשת: "אז תארו לכם מה זה. כמה אדם צריך לקבל עליו שלפחות בשעת התפילה לא לדבר שום דיבור חול. תעשה בידיים, אצבע, סימנים, פנטומימה - אבל לא לדבר. כמה צריך להיזהר!".