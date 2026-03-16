פיצוץ גרם נזק לבית ספר יהודי באמסטרדם, במה שראש העיר הגדירה כ״תקיפה מכוונת נגד הקהילה היהודית״.

הפיצוץ התרחש מוקדם בבוקר בשכונת מגורים בדרום העיר וגרם לנזק מוגבל, לא דווח על נפגעים. לדבריה של ראש העיר הלסמה, למשטרה יש צילומי מצלמות אבטחה שבהם נראה אדם מניח את מטען החבלה.

שרשרת אירועים אנטישמיים

האבטחה בבתי כנסת ובמוסדות יהודיים בבירת הולנד כבר תוגברה לאחר שבמהלך הלילה שבין חמישי לשישי אירעה הצתה בבית כנסת במרכז רוטרדם. מאוחר יותר באותו יום עצרה המשטרה שלושה צעירים בחשד למעורבות באירועים.

השוטרים עצרו מכונית שנסעה בצורה חשודה סמוך לבית כנסת נוסף, כאשר תיאור הנהג התאים לאחד ממבצעי התקיפה בבית הכנסת.

המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירה רחבת היקף בנוגע לאירוע החמור, וקראה לעדים לבוא ולמסור מידע. דובר המשטרה אמר כי עדיין לא ברור אם החשודים תכננו לפוצץ מטען חבלה נוסף או להצית גם בית כנסת אחר.

ביום שישי הופץ סרטון לא מאומת שבו נראה פיצוץ סמוך לבניין הדומה לבית הכנסת שנפגע, והמשטרה מסרה כי היא בוחנת גם את הסרטון כחלק מהחקירה.

החשש מפני תקיפות אנטישמיות נגד קהילות יהודיות ברחבי העולם גבר מאז שהחלה המלחמה בין ארצות הברית וישראל לאיראן.