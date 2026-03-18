שלושה בני אדם נהרגו ומספר נעדרים לאחר פיצוץ מסתורי בתחנת משטרה צבאית בעיר לנינגרד, רוסיה | המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, אולם הערכה ראשונית מעלה כי מדובר ככל הנראה בפעולה אוקראינית ברקע המלחמה (בעולם)
ברקע המחאות המתחזקות בימים האחרונים, ערוצי אופוזיציה איראניים טוענים כי לפני זמן קצר אירע פיצוץ חזק במפעל "קייל" בעיר אמול, הממוקמת בצפון טהרן | עוד נטען כי למפעל קיימת זיקה כלשהי לפעילות של משמרות המהפכה | הרשויות באיראן טרם הגיבו (העולם הערבי)
עד ראייה ששהה באתר הסקי בו התרחשה הטרגדיה הלילה בשוויץ, העיד בתקשורת הצרפתית על מה שהוא ראה | לדבריו, "אנשים שברו חלונות כדי לצאת החוצה ודרכו האחד על השני, ראיתי מחזות זוועה אמר העד | דיווח על שני יהודים נעדרים באירוע | ההערכה היא כי מדובר בשריפה שהביאה לפיצוץ, גרסה אחרת של האירוע היא שזיקוק נורה לעבר משקה אלכוהולי מה שהביא להתלקחות מבנה העץ (חדשות, בעולם)
לפי עדכון אחרון שפרסמה המשטרה המקומית, עשרות בני אדם נהרגו בפיצוץ והשריפה שהתרחשה הלילה בבר באתר סקי בשוויץ | בתחילה דווח על עשרה הרוגים בלבד, כעת עדכנה המשטרה את המספר ל"עשרות" הרוגים, במקביל נשלל החשד לאירוע טרור (בעולם)
לפחות 10 בני אדם נהרגו בפיצוץ שאירע הלילה בבר "לה קונסטליישן" בתחנת הסקי קראן-מונטנה שבשווייץ, במהלך חגיגה המונית. המשטרה הקנטונית מסרה כי מקור הפיצוץ אינו ידוע וכי כוחות ההצלה פועלים בזירה (חדשות, בעולם)
חימוש צה"לי שנורה במסגרת ניסוי אשר שוגר לעבר הים התיכון, התפוצץ כשני קילומטרים בלבד מכוח של חיל הים | הכוח הימי לא נפגע | האירוע החריג מתוחקר על ידי מפקד בסיס אשדוד בחיל הים - שאמון על הזירה הדרומית במישור החוף (צבא)
פיצוץ מסתורי בתחנת משטרה בהודו מעורר חרדה בקרב התושבים, לאחר המתיחות עם פקיסטן ולמרות הפסקת האש שנחתמה בין הצדדים בתמיכת טראמפ | הרשויות אמרו כי מדובר בתאונת עבודה ולא בפיגוע | 9 בני אדם נהרגו ונשרפו כליל, עשרות נפצעו (חדשות בעולם)