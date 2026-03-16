מוזיאון גוף האדם בהולנד הוא בעצם ענק בגובה 35 מטרים שבולע את המבקרים אל תוך המכונה האנושית המופלאה | משיטוט בתוך פצע פתוח ועד קפיצה על לשון רועשת, החוויה החושית שגורמת להרגיש קטנים בתוך גוף גדול (חדשות בעולם)
הסוף למגבלות ראיה בשדה הקרב: שיתוף פעולה בין בואינג ל-TNO ההולנדית הוליד מכ"ם SAR קל משקל, המעניק לכטמ"מים קטנים יכולות תצפית חסרות תקדים. המערכת תאפשר איסוף מודיעין ברזולוציה גבוהה גם בחושך מוחלט ובתנאי ראות אפסיים (בעולם)
החרפת המשבר: לאחר שהממשלה ההולנדית השתלטה על חברת השבבים נקספריה מחשש לדליפת טכנולוגיה לסין, הודיעה השלוחה הסינית כי היא מתנתקת מהנהלת החברה באירופה ותמשיך לפעול עצמאית תחת החוק הסיני | הצעד מעורר חשש לשיבושים חמורים בשרשראות האספקה הגלובליות של שבבים לתעשיית הרכב והאלקטרוניקה (בעולם)
ענף התעופה בישראל חוזר אט אט לשגרה ערב המלחמה, והחל מהיום חברת התעופה ההולנדית KLM חוזרת לפעול בקו תל אביב-אמסטרדם ותחדש את טיסותיה לישראל | המשמעות היא שלנוסעים הישראלים נפתחות מחדש אפשרויות חיבור רבות ליעדים באירופה, אמריקה, אסיה ואפריקה דרך שני נמלי הבית של החברה (תעופה)
מהלך חסר תקדים מציב את חברת הבינה המלאכותית ההולנדית נביאוס בליבת מהפכת הענן הגלובלית, וממנף את התבססותה בשוק באמצעות חוזה שמן עם מיקרוסופט | מניית החברה קפצה ביותר מ-50% בעקבות ההודעה | העסקה תאפשר פריסת תשתיות GPU עבור מיקרוסופט ממרכז נתונים חדש בניו ג'רזי, עם אופציה לעלייה ל-19.4 מיליארד דולר (כלכלה)
המוזיאון הפופולרי, הבית לאוסף הגדול בעולם של עבודות וינסנט ואן גוך, מזהיר כי ייאלץ לסגור את שעריו אם המדינה לא תספק לו תקציב נוסף של 2.5 מיליון אירו בשנה לטובת תיקונים חיוניים בתשתית | המחלוקת המשפטית, שנמשכת כבר שנתיים, שמה במבחן את התחייבות הממשלה ההולנדית מהסכם היסטורי מ-1962 להבטחת קיומו ותחזוקתו של המוסד התרבותי - ומעוררת דאגה לעתידו של אחד מסמלי התרבות המרכזיים בהולנד (בעולם)
בעקבות ההתבטאות שלהם נגד הפלסטינים ובעד טיהור אתני בעזה, הממשלה ההולנדית קיבלה החלטה לאסור את כניסת בן גביר וסמוטריץ' לשטחה | במקביל, השגריר הישראלי יזומן לשיחת נזיפה והולנד שוקלת עוד צעדים נגד ישראל (חדשות)
בית הכנסת ההולנדי במבוא חורון | לרגל הוצאת הספר החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול, ישראל שפירא מגיש בלעדי ל'מגזין בבלי' מקום קדוש ולא מוכר בו תוכלו לסייר לבקר ולהתפעל (טיולים, בארץ)
שומרי
ראש שבדים חשפו בטעות מיקומי מנהיגים
ומשפחת המלוכה באמצעות אפליקציית כושר
|
בעבר,
אותה אפליקציה חשפה
מיקומי צבא ארה"ב
באזורי לחימה שימשה למעקב אחר צוללות גרעיניות
צרפתיות ופעולות ואפילו אחר צה"ל
(מעניין)
באמסטרדם הושק סיור הליכה
חדשני המופעל בבינה מלאכותית,
המאפשר למבקרים לחוות
את סיפורה של אנה פרנק בדרך נגישה,
כאלטרנטיבה לבית אנה
פרנק | הסיור,
הזמין סביב השעון,
נועד לקרב את סיפורה
המוכר של אנה פרנק לקהל רחב יותר (יהדות,
בעולם)
שר ההגנה הרומני, יוניץ מוסטיאנו, הודיע במהלך מסיבת עיתונאים שנערכה לאחר פסגת נאט"ו בהאג כי רומניה תקבל 18 מטוסי קרב מסוג F-16 מהולנד | המטוסים שהוצעו על ידי הולנד יהפכו לרכוש המדינה הרומנית תמורת מחיר סמלי של יורו אחד (בעולם)
הפורים-רב,
החיד"א
והפלפול שהפך למסורת עליזה |
כשהחיד"א
התארח בביתו של רבה של אמסטרדם,
הוא נחשף לדרשות
ההיתוליות של "רב
של פורים"
– פלפולים שנונים,
ללא שמץ של אמת,
שהצחיקו גם את גדולי
התורה |
מה היה מיוחד בשולחן
המלכים העשוי כולו מסוכר,
ואיך דרשה מלאת הומור
פתרה קושיה בגמרא?
(יהדות ואקטואליה)
מסע ההלוויה של הרה"צ רבי משה אהרן ריך זצ"ל, בעל היסורים מאנטווערפן, חתן האדמו"ר רבי יענקל'ה מפשעווארסק זצ"ל, שהסתלק במהלך השבת לעולמו - תצא היום בשעה 15:00 מביהמ"ד פשעווארסק באנטווערפן אל עבר בית החיים פיטע שבהולנד, שם ייטמן בחלקת בית פשעווארסק | צפו בתיעודים מרהיבים מחיי המנוח זצ"ל (דיין האמת)