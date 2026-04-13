הולנד הפכה בסוף השבוע האחרון למדינה הראשונה באירופה שמאשרת באופן רשמי את השימוש הציבורי במערכת Full Self-Driving (Supervised) של טסלה. רשות התחבורה ההולנדית (RDW) פרסמה ביום שישי הודעה רשמית שלפיה השלימה את הליך הבדיקות והעניקה אישור פיקוח להפעלת המערכת על כבישים ציבוריים - צעד הנחשב מהפכני מבחינה רגולטורית.

האישור ניתן לאחר יותר משנה וחצי של ניסויים, שכללו נסיעות מצטברות של מעל 1.6 מיליון קילומטרים על כבישי האיחוד האירופי, 13 אלף נסיעות מבחן עם לקוחות, ו־4,500 תרחישי מבחן במסלולים סגורים. טסלה אירופה דיווחה כי ההשקה ההדרגתית של המערכת החלה כבר ביום שבת, באמצעות עדכון תוכנה חדש (גרסה 2026.3.6) שנשלח לבעלי רכבים בעלי החומרה החדישה ביותר (AI4). בהולנד, השירות יימכר תחילה כמנוי חודשי במחיר של 99 אירו.

על אף ההתלהבות הציבורית מהמהלך, הרשות ההולנדית הדגישה כי המערכת אינה נחשבת נהיגה אוטונומית אמיתית. בהודעתה נמסר כי מדובר ב"מערכת סיוע לנהג", הפועלת תחת תקנות האו"ם R-171, וכי "הנהג נותר אחראי תמיד ועליו לשמור שליטה מלאה ברכב". האישור התקבל בהליך חריג לפי סעיף 39 של הצעת הרגולציה האירופית, ומשכך תקף כרגע רק בתחומי הולנד.

לפי דיווחים ב־Bloomberg, הרשות ההולנדית כבר הגישה בקשה רשמית לנציבות האירופית במטרה להרחיב את האישור וליצור בסיס לאישור ההיתר באירופה כולה. הליך זה ידרוש הסכמה של רוב מדינות האיחוד. גורמים ב־Electrek מעריכים כי גרמניה, צרפת ואיטליה עשויות להכיר בהיתר ההולנדי באופן עצמאי בתוך ארבעה עד שמונה שבועות.

בטסלה מציינים כי הציפייה היא להרחבת השימוש ברחבי אירופה כבר במהלך קיץ 2026 - צעד שיסמן את תחילת עידן חדש במעבר הדרגתי להנהיגה האוטונומית, תחת פיקוח אנושי צמוד.